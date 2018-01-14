Итальянские епископы призывают школьников не отказываться от посещения уроков католического религиоведения

Итальянские епископы призывают школьников не отказываться от посещения уроков католического религиоведения

Январь 14, 2018

Руководство Итальянской епископской конференции опубликовало послание, обращенное к школьникам и их родителям ввиду выбора, который они должны сделать в ближайшие недели при записи в школу на следующий учебный год: между посещением уроков католического религиоведения и альтернативными занятиями.  Вместе с выбором самой школы предстоит выразить согласие или отказ: обращают внимание родителей и учащихся на то, что выбор в пользу уроков религиоведения «будет важной образовательной возможностью для обогащения собственного развития и для изучения христианских корней нашей культуры и нашего общества».

Предмет «Католическое религиоведение» посещает большинство учащихся, он всегда был значимым аспектом школьного образования, отмечают иерархи и напоминают родителям, что эти уроки в настоящее время все больше соответствуют культурным и общественным переменам, охватившим Италию. Содержание занятий, основанное на дидактических рекомендациях, дает адекватный ответ на глубочайшие вопросы школьников любого возраста на любой ступени образования. «Религиозный вопрос является неискоренимой потребностью человеческой личности, и преподавание католического религиоведения нацелено на то, чтобы помочь наилучшим образом размышлять над этими вопросами в духе абсолютного уважения свободы совести каждого, поскольку это первостепенная ценность, которую следует защищать и продвигать, чтобы жизнь была открыта для встречи с иным и встречи с другими». Епископы цитируют Папу Франциска: «Миссия семьи направлена на создание благоприятных условий для гармоничного и полноценного роста детей, дабы они могли прожить добрую жизнь, достойную Бога и конструктивную для мира».

Учащимся Папа напоминает, что преподаватели религии «щедро и с любовью трудятся как в государственных, так и в частных итальянских школах, укрепляемые с одной стороны уровнем своего образования, а с другой – уважением коллег и семей, вверяющих им своих детей».

«Мы хотим, — пишут епископы, — возобновить приглашение воспользоваться этой возможностью и записаться на католическое религиоведение с уверенностью, что на этих уроках вы сможете найти преподавателей и одноклассников, которые смогут сопровождать вас на пути человеческого и культурного роста, решающего и основоположного для всей вашей будущей жизни».

 

Источник: Радио Ватикана

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