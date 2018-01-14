Итальянские епископы призывают школьников не отказываться от посещения уроков католического религиоведения

Руководство Итальянской епископской конференции опубликовало послание, обращенное к школьникам и их родителям ввиду выбора, который они должны сделать в ближайшие недели при записи в школу на следующий учебный год: между посещением уроков католического религиоведения и альтернативными занятиями. Вместе с выбором самой школы предстоит выразить согласие или отказ: епископы обращают внимание родителей и учащихся на то, что выбор в пользу уроков религиоведения «будет важной образовательной возможностью для обогащения собственного развития и для изучения христианских корней нашей культуры и нашего общества».

Предмет «Католическое религиоведение» посещает большинство учащихся, он всегда был значимым аспектом школьного образования, отмечают иерархи и напоминают родителям, что эти уроки в настоящее время все больше соответствуют культурным и общественным переменам, охватившим Италию. Содержание занятий, основанное на дидактических рекомендациях, дает адекватный ответ на глубочайшие вопросы школьников любого возраста на любой ступени образования. «Религиозный вопрос является неискоренимой потребностью человеческой личности, и преподавание католического религиоведения нацелено на то, чтобы помочь наилучшим образом размышлять над этими вопросами в духе абсолютного уважения свободы совести каждого, поскольку это первостепенная ценность, которую следует защищать и продвигать, чтобы жизнь была открыта для встречи с иным и встречи с другими». Епископы цитируют Папу Франциска: «Миссия семьи направлена на создание благоприятных условий для гармоничного и полноценного роста детей, дабы они могли прожить добрую жизнь, достойную Бога и конструктивную для мира».

Учащимся Папа напоминает, что преподаватели религии «щедро и с любовью трудятся как в государственных, так и в частных итальянских школах, укрепляемые с одной стороны уровнем своего образования, а с другой – уважением коллег и семей, вверяющих им своих детей».

«Мы хотим, — пишут епископы, — возобновить приглашение воспользоваться этой возможностью и записаться на католическое религиоведение с уверенностью, что на этих уроках вы сможете найти преподавателей и одноклассников, которые смогут сопровождать вас на пути человеческого и культурного роста, решающего и основоположного для всей вашей будущей жизни».

Источник: Радио Ватикана