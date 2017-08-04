Итальянские диаконы: принимать мигрантов и служить больным

Приём мигрантов и служение больным: этим двум темам посвящена общенациональная встреча итальянской Общины диаконов, которые собрались в эти дни в провинции Палермо. Точкой отсчета в размышлениях стали слова Папы Франциска, который в своих посланиях неоднократно призывал сосредоточиться на проблемах несовершеннолетних мигрантов, особенно тех, кто лишился родителей и родных, а также придать новый импульс культуре, в центре которой стоит уважение к жизни, здоровью и окружающей среде. Открывая встречу, глава епархии Чефалу архиепископ Винченцо Манцелла напомнил, что в настоящее время Сицилия ищет ответа на новые формы бедности и занята приемом «тех, кто стучит в наши двери». Обращаясь к итальянским диаконам, прелат отметил: «Вы, будучи знаком надежды, протягиваете руку отчаявшимся и поднимаете тех, кто упал и не в силах подняться на ноги».

Диаконы призваны быть хранителями служения в Церкви; приём мигрантов и служение больным — это две особенные и злободневные задачи, стоящие перед нами, сказал президент Общины диаконов Италии Энцо Петролино. На сегодняшний день в Италии 4.450 рукоположенных диаконов, 90% из них состоят в браке, имеют детей и профессию. «Служения диакона прекрасно, — подчеркнул Петролино, — мы — служители Церкви и при этом живём в семье и в социальной реальности, неся повсюду наше свидетельство и харизму».

Во время встречи на Сицилии диаконы решили провести сбор средств для покупки Библий на разных языках для беженцев, а также сделать 19 ноября — день, который Папа посвятил бедным — «моментом, когда дьяконы берут на себя обязательство, чтобы последние стали главными участниками евхаристической литургии».

«Нельзя не воспринимать диаконов как полусвященников и полумирян, и тем более как посредников между верующими и пастырями»: это предостережение Папы Франциска, прозвучавшее в миланском соборе 25 марта, находит подтверждение в повседневном опыте диакона Пино Грассо, представителя архиепископа Палермо монс. Коррадо Лорефиса. В интервью Радио Ватикана он отметил:

«Существует риск функционализма, то есть относиться к своим обязанностям так, как дети относятся к домашнему заданию. Ещё многое предстоит сделать в нашей подготовке, — отметил диакон Пино Грассо, — и важную роль в этом играют наши жены, их поддержка».

Источник: Радио Ватикана