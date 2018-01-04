Итальянская конференция по призваниям: прислушаться к надежде

4 января в Риме, под эгидой Епископской конференции Италии, открылась Национальная конференция пастырского служения призваниям. В этом году церковная встреча проходит на тему «Даруй мне сердце, умеющее слушать», и в её работах принимают участие многочисленные священники, монашествующие и супружеские пары, которые занимаются служением семье. На открытии конференции выступил монс. Нико Даль Молин, многолетний директор Национального управления пастырского служения призваниям при Епископской конференции Италии. Прелат отметил, что «своей заботой мы призваны помогать другим», и для этого необходимо уметь слушать: «Мы -народ, рождённый от слышания. Слушая, мы уже знаем ответ».

Монс. Даль Молин подчеркнул, что в своей энциклике «Evangelii gaudium» Папа Франциск призывает христиан пережить личный опыт доверия, позволяя себя сопровождать и принимая духовную заботу:

«Если меня спросят, что я вынес для себя после десяти лет этого служения, — отметил прелат, — то я отвечу, что, безусловно, речь идёт о взаимном обмене. Полагаю, что именно такой путь позволяет приносить плоды. В Церкви мы слышим громкий зов надежды, и мы должны научиться его слышать. Нам нужно понять, кем мы являемся на самом деле и почему мы призваны дарить людям искру истины».

Участники римского симпозиума тепло встретили новоназначенного директора Национального управления пастырского служения призваниям при Епископской конференции Италии: этот пост занял монс. Микеле Джанола. В своём приветственном слове итальянский прелат подчеркнул, что «всё делает Бог, с нашей же стороны мы посвящаем это время Церкви».

Источник: Радио Ватикана