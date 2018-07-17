Историю спасения детей из пещеры в Таиланде экранизируют

Историю спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде экранизируют. Переговоры о съемках фильма уже начала американская киностудия Pure Flix Entertainment, снимающая в основном христианском кино. Об этом сообщает Правмир со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Гендиректор и сооснователь компании Майкл Скотт уже беседовал с некоторыми из дайверов-спасателей, и с родственниками спасенных мальчиков. В ближайшее время он намерен собрать команду сценаристов, ведутся переговоры с актерами и инвесторами. Бюджет картины может составить от 30 до 60 миллионов долларов.

Майкл Скотт участвовал несколько дней в спасательной операции по выводу школьников из пещеры и «был вдохновлен мужеством и героизмом спасателей». Погибший во время спасательной операции дайвер Самарн Кунан являлся другом детства его жены.

Юношеская футбольная команда из двенадцати детей и их 25-летний тренер Еккапол Чантавонг 23 июня зашли в пещеру Тхам Луанг Нанг Нон на экскурсию. Выйти из не они не смогли, так как из-за ливневых дождей вход оказался заблокирован. Детей нашли живыми через девять дней, после этого началась сложная спасательная операция во время которой погиб один из дайверов.

За три дня все дети были выведены на поверхность дайверами.