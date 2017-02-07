Историк моды называет исламское влияние одним из самых сильных веяний современной моды

Историк моды называет исламское влияние одним из самых сильных веяний современной моды

Февраль 07, 2017

Известный историк моды Александр Васильев заявил о сильном влиянии ислама и Ближнего Востока на формирование стиля современной одежды.

247987-INNERRESIZED600-600-_3«Мода на зеленый и синий — цвета ислама. Восточное влияние пришло в начале 2000-х, начиная с атаки на башни-близнецы в США. Оно остается одним из самых мощных веяний моды», — отметил А.Васильев в интервью, опубликованном в понедельник в «Российской газете.

По его словам, дизайнеров сегодня вдохновляет история с сирийскими беженцами.

«Оттенки земли, длинная , свободный силуэт. Шарфы и платки на головах женщин. Штаны-шаровары с низкой проймой, которые мы называем афгани. Обувь с острым носом без пятки», — рассказал эксперт.

moda_d_850А.Васильев утверждает, что итогом региональных конфликтов для моды был стиль «беженка».

«Писк моды — мужские ботинки, бесформенные пиджаки «с чужого плеча», «огроменные» олимпийки с длинными рукавами, в общем, оверсайз. Мода на дыры, на рваные джинсы: «бежала в чем могла». Этот стиль представлен в крупнейших журналах мод: удаляющиеся фигуры в длинных развевающихся платьях в темном лесу или пустыне, оборванные, бегущие куда-то», — добавил А.Васильев.

Как отмечает историк моды, теперь практически нет рекламных кампаний на фоне дорогих автомобилей, гранд-отелей, «это никого сейчас не интересует».

 

Источник: Интерфакс

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