Историк моды называет исламское влияние одним из самых сильных веяний современной моды

Известный историк моды Александр Васильев заявил о сильном влиянии ислама и Ближнего Востока на формирование стиля современной одежды.

«Мода на зеленый и синий — цвета ислама. Восточное влияние пришло в начале 2000-х, начиная с атаки на башни-близнецы в США. Оно остается одним из самых мощных веяний моды», — отметил А.Васильев в интервью, опубликованном в понедельник в «Российской газете.

По его словам, дизайнеров сегодня вдохновляет история с сирийскими беженцами.

«Оттенки земли, длинная одежда, свободный силуэт. Шарфы и платки на головах женщин. Штаны-шаровары с низкой проймой, которые мы называем афгани. Обувь с острым носом без пятки», — рассказал эксперт.

А.Васильев утверждает, что итогом региональных конфликтов для моды был стиль «беженка».

«Писк моды — мужские ботинки, бесформенные пиджаки «с чужого плеча», «огроменные» олимпийки с длинными рукавами, в общем, оверсайз. Мода на дыры, на рваные джинсы: «бежала в чем могла». Этот стиль представлен в крупнейших журналах мод: удаляющиеся фигуры в длинных развевающихся платьях в темном лесу или пустыне, оборванные, бегущие куда-то», — добавил А.Васильев.

Как отмечает историк моды, теперь практически нет рекламных кампаний на фоне дорогих автомобилей, гранд-отелей, «это никого сейчас не интересует».

Источник: Интерфакс