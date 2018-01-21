Исследовали установили, что в точном месте Крещения Христа на Иордане нет воды, река изменила русло

Ученым стало известно место, где крестился Иисус Христос и случилось чудо Богоявления, однако воды там давно нет, поскольку река Иордан изменила свое русло.

Определить его помогла мозаика на полу в храме Святого Георгия, находящегося в иорданском городе Мадаба.

Это мозаичное изображение размером 15х6 метров, датируется VI веком нашей эры и представляет собой хорошо сохранившуюся и довольно точную карту Святой Земли с указанием на ней всех христианских святынь. Судя по карте, место крещения Иисуса Христа в реке Иордан находится не на территории Израиля, а на противоположном берегу этой реки, на территории современной Иордании в местечке Вади эль-Харар.

В том месте, где две тысячи лет назад происходило Крещение, воды давно уже нет. За столь огромный промежуток времени река сменила русло при впадении в Мертвое море и теперь протекает на несколько десятков метров ближе к Израилю.

Чтобы подтвердить или опровергнуть «подсказку», данную мозаичной картой из Георгиевского храма, в 1996 году археологи провели раскопки в Вади эль-Харар. В итоге там были обнаружены руины трех византийских церквей, а главное — мраморная плита-основание, на которой, как предполагают, стояла колонна с крестом, установленная во времена раннего христианства на месте Крещения Иисуса. Именно эта колонна часто упоминается в письменных свидетельствах паломников византийской эпохи, посетивших святые места.

Весной 2000 года Папа Иоанн Павел II посетил эти места. Визит понтифика закончился официальным признанием Ватиканом того факта, что Вади эль-Харар является одной из величайших христианских святынь – местом Крещения Иисуса Христа. Данный факт признан и Русской Православной Церковью, отмечает информагентство «Интерфакс-Религия».