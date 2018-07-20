Испанская полиция обнаружила два письма святой Терезы Авильской

Найденные послания были написаны в непростой момент, когда отец Грасиан, так же как и Иоанн Креста, терпел гонения со стороны церковных властей.

В ходе «операции Камарин» против незаконной торговли произведениями искусства испанская полиция обнаружила в Вальядолиде два письма святой Терезы Авильской. Письма были обнаружены вместе с двумя десятками произведений священного искусства. Речь идет о двух страницах, написанных рукой Терезы. Они происходят из старинного монастыря босых кармелитов Сердца Иисуса и Святого Иосифа в Медина-дель-Риосеко. Текст свидетельствует о жестокой «земной битве» Терезы за реформу испанской монашеской жизни. Послания адресованы фра Херонимо Грасиану, одному из ее ближайших друзей и сподвижников. Грасиан помогал Терезе вернуть Кармель на евангельские основания в условиях сложных и нескончаемых дебатов и борьбы за власть, в которой часто «обутые» и босые кармелиты сражались по разные стороны баррикад.

Найденные послания были написаны в непростой момент, когда отец Грасиан, так же как и Иоанн Креста, терпел гонения со стороны церковных властей. Но не только: в это время – а письма датированы августом 1578 года – Тереза и отец Херонимо были предметом зависти и сплетен в своих же монашеских общинах (Терезе Иисуса тогда было 63 года, а отец Грасиан был молодым священником выдающихся умственных способностей и приятной наружности). Собратья отца Грасиана – босых кармелитов – даже пытались выдворить его из Испании.

Письма Терезы имеют огромную историческую ценность. Помимо этих писем, полиция обнаружила восходящий к XVII столетию образ Марии Магдалины, отказывающейся от своих драгоценностей. Мошенники выдавали эту картину за портрет Изабеллы Венгерской.

«Операция Камарин» началась в марте этого года после того, как у полицейских возникли подозрения в связи с продажей на аукционе одной из картин. Операция проходит успешно также благодаря сотрудничеству епархиальной делегации Вальядолида.

Предметы, изъятые испанской полицией:

Источник: Vatican News