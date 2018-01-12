Испанская кондитерская спрятала 9 тыс. евро в новогоднем «пироге волхвов»

МАДРИД, 12 января. Жительница испанского муниципалитета Роперуэлос-дель-Парамо (автономное сообщество Кастилия-и-Леон) Роса Мария де Катно Фернандес нашла в купленном на Новый год «пироге волхвов» чек на €9 тыс.

Кондитерская фабрика Conrado из испанского населенного пункта Ла-Баньеса в преддверии праздников спрятала такой необычный подарок в одном из сотен десертов, которые поступили в продажу 2 января. Удача улыбнулась подданной королевства из Роперуэлос-дель-Парамо, где проживают менее тысячи человек.

Как сообщило агентство EUROPA PRESS, де Катно Фернандес приобрела три «пирога волхвов», которые испанцы традиционно едят 6 января в день Богоявления. Два десерта женщина подарила, а себе оставила лишь один — среднего размера со взбитыми сливками. Именно в нем она обнаружила заветные €9 тыс.

Впервые идея прятать в пирогах денежные вознаграждения пришла в голову владельцам Conrado в 2009 году, когда кондитеры решили удивить покупателей сюрпризом в €500. Вслед за этим с каждым годом сумма становилась все больше.

Традиция готовить на Богоявление «пирог волхвов» берет начало в XIII-XIV веках. В этот день католики вспоминают одно из ключевых событий в истории Нового Завета — поклонение волхвов Младенцу Иисусу. В пиренейском королевстве на Богоявление принято дарить подарки, как бы воспроизводя тем самым сцену принесения волхвами своих даров.

В Испании этот десерт имеет форму короны, украшенной «драгоценными камнями» из ярких фруктов. В зависимости от вкусовых предпочтений пирог может быть приготовлен как с кремом, так и без всякой начинки. Но главной «изюминкой» десерта является сюрприз, спрятанный внутри. Традиционно это был боб, который символизировал достаток. В наше время чаще всего кондитеры кладут в десерт маленькие фигурки волхвов, Иисуса или монетки.

В день Богоявления испанцы делят пирог на части в зависимости от числа присутствующих за столом. Считается, что человека, которому достался кусок, где спрятан сюрприз, ждет удачный год.

Источник: ТАСС