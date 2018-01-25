Исландия: Неделя молитв о единстве христиан

На этой неделе христианские церкви Исландии молятся о единстве учеников Иисуса. В Рейкьявике христиане собираются каждый вечер в другой церкви; их встречи проходят в свете вопросов, обозначенных экуменической Неделей. Двери своих приходов и храмов распахнули исландские адвентисты, затем православные, которые предложили размышления о благословении воды, Церковь Евангелия Христа, подготовившая для всех обед и организовавшая молитву, затем лютеране.

23 января обсуждалась тема «Охрана окружающей среды: мир с землей». На следующий день все собрались на молитву в католическом кафедральном соборе. Также в Акурейри, на севере Исландии, Церкви живут насыщенной молитвенной программой.

В конце недели в столице состоится семинар на тему «Вера в публичном пространстве: СМИ, школа и политика». Основными докладчиками станут социолог религии Гуннар Дж. Гуннарссон, журналист Эвар Квардансон и Сема Эрла Сердар, которая за свою приверженность беженцам и иммигрантам получила официальный титул «Исландки 2017 года».

«В Исландии люди разных конфессий всегда могли публично исповедовать свою религию и практиковать её без страха», — объясняют организаторы «Координационного форума религий». Однако это наследие далеко «не очевидно» и подстрекательство к ненависти всё чаще присутствует в «публичных дебатах, адресованных меньшинствам, таким как просители убежища, мигранты и люди разных религий». Поэтому, по словам организаторов экуменического форума, «Исландия нуждается в развитии мультикультурного общества».

Источник: Радио Ватикана