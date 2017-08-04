Ирландские протестанты выступили против употребления сокращения R.I.P. для поминовения усопших

Руководство «Оранжевого Ордена» посоветовало своим членам и всем, кто считает себя протестантами, прекратить использовать фразу R.I.P. в качестве выражения сочувствия по поводу смерти кого-либо, пишет британская The Guardian.

В статье, опубликованной в Orange Standart, официальной газете североирландского протестантского братства, сказано, что эта фраза является «иллюстрацией духовной путаницы в протестантских кругах».

Это общепринятое выражение авторы статьи называют не протестантским, не библейским и подчеркивают, что это «суеверие» связано с католицизмом.



R.I.P. для католического «суеверия»

Отмечая широкое использование R.I.P. — аббревиатуры латинской фразы “requiescat in pace” (в английском эквиваленте — “rest in peace”, «покойся с миром») в социальных сетях, Уоллес Томпсон, секретарь Евангелического протестантского общества Северной Ирландии, сказал: «Я понимаю, что этот вопрос является деликатным потому что мы используем это выражение в момент смерти. Но, наблюдая за социальными сетями, мы заметили, что сокращение R.I.P. часто используют протестанты, иногда — евангельские протестанты».

«Я понимаю позицию католиков в этом вопросе, но мы озабочены тем, что и я, и евангелические протестанты должны иметь более точное понимание этой проблемы», — заявил У. Томпсон в программе радио BBC “Ulster Talkback”.

Томпсон, который посвятил этому вопросу также сообщение, опубликованное на странице в Facebook, подчеркнул, что, считая выражение R.I.P. молитвой за умерших, он, тем не менее, не поощрял его использование среди своей паствы.

«С точки зрения протестантского вероучения мы считаем, что <…> когда приходит смерть, человек либо идет со Христом в вечность, либо в ад <…> Вот о чем Евангелие, как мы верим. В году 500-летия реформации я думаю, что [Мартин] Лютер, когда пелена спала с его глаз, понял, что все это было вопросом исключительно веры, веры только во Христа, поэтому… когда приходит смерть, решение [о том, отправляется человек на небеса или в ад] уже принято, и не бывает никаких решений после смерти», — пояснил свою позицию Томпсон.

Выступая в эфире той же программы, бывший пресвитерианский пастор д-р Кен Ньюэлл рассказал, что он не часто использует выражение R.I.P. «Я думаю, что, когда люди используют [R.I.P.] в социальных сетях, в нем присутствует воспоминание [об умершем] и доброе пожелание, почти благословение», — сказал он.

К. Ньюэлл отметил, что не согласен с тем, что люди молятся за умерших, используя эту фразу. «Если народ в ордене оранжистов хочет придерживаться этой линии — отлично, они делают доброе дело. Я думаю, что простые люди не задумываются об этих вопросах. Это исходит из человеческого сердца», — пояснил пастор.



Оранжевый Орден

Оранжевый Орден (англ. Loyal Orange Institution, сокращенно англ. Orange Order) — протестантское братство, базирующееся, в основном, в Северной Ирландии и Шотландии.

Организация была основана в 1796 году в Ирландии.

Оранжевый Орден посвящен голландскому принцу Вильгельму Оранскому, который родился в Нидерландах и принадлежал к дому Оранж-Нассау. В результате Славной Революции 1688 года Вильгельм стал первым протестантским королем Англии, Шотландии и Ирландии.

В частности, орден посвящен победам Вильгельма III, особенно знаменитой битве на реке Бойн 12 июля 1690 года, когда протестантские войска Вильгельма III разбили армию последнего католического короля Англии Якова II.

Организация имеет разветвленную сеть лож в Британском Содружестве наций, а также в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Все члены Ордена должны быть протестантами — не католиками, не мормонами или квакерами. Многие юрисдикции также требуют, чтобы протестантами были супруга и родители кандидатов, хотя для обращенных может быть сделано исключение.

Участие в католических религиозных церемониях означает исключение из Ордена; в период 1964—2002 гг. за участие в католических крещениях, службах и похоронах были исключены 11% членов братства оранжистов.

Источник: Rublev.com