Ирландия отказалась выдавать визы на Всемирную встречу семей тысячам пакистанских христиан

Ирландия решила не выдавать визы тысячам пакистанских христиан, сообщило католическое информационное агентство AsiaNews со ссылкой на Ucanews.

Консульства Ирландии в Карачи и Исламабаде отклонили заявки от семей, желающих принять участие в предстоящей Всемирной встрече семей (WMF) в Дублине, которая будет проходить с 21 по 26 августа 2018 года. Напомним, на мероприятии будет присутствовать Папа Франциск.

Около 10 000 семей со всего Пакистана намеревались принять участие в форуме, 600 семей намеревались прибыть в Ирландию из одной только архиепископии Карачи. Однако все запросы пакистанских католиков относительно получения визы были отклонены. Даже заявки священнослужителей Католической Церкви Пакистана были отклонены.

Говоря об этом, о. Антоний Абраз, приходской священник церкви Доброго Пастыря в Карачи, сказал, что в случае многих семей «Визовые сотрудники […] обнаружили недостаточные доказательства семейных, социальных, экономических или других обязательств вернуться домой после пребывания в Ирландии». Самому клирику отказали в визе потому, что он не принимал участия в подобных мероприятиях в прошлом.

Ирландское консульство в Карачи сообщило, что оно проанализировало мотивы планируемой поездки в Ирландию и другие критерии, в том числе семейные обстоятельства, финансовое положение, данные о занятости, причинах поездки и проживания в Ирландии.

Однако по сообщению о. Абраза, «все заявки должны оцениваться в каждом конкретном случае». Тем не менее, как отметил клирик, две группы мирян получили совершенно одинаковые письма из консульства с извещением об отказе.

При этом, как сообщается, церковные власти предварительно проверили потенциальных паломников и предоставили рекомендательные письма тем, кто в реальности намеревался участвовать в форуме, а не поехать под этим предлогом для поиска убежища.

Многие пакистанские католики разочарованы решениями консульства Ирландии в Пакистане.

Между тем, как сообщается, некоторые несостоявшиеся делегаты форума потеряли из-за действий ирландских дипломатов очень многое. Так, Самуэль Сарфраз, который работает в фармацевтической компании в Мултане (Пенджаб), продал участок, чтобы собрать 300 000 рупий (420 долларов США) на визу и регистрационные сборы для членов своей семьи, включающей трех детей, для участия в ирландском мероприятии.

«Это заговор с целью изъять деньги у людей, которые уже подверглись маргинализации и дискриминации в стране с мусульманским большинством. Если бы политика заключалась в том, чтобы отвергнуть всех пакистанцев, почему они приняли деньги за визы и регистрационные сборы на всемирную встречу», — задается вопросом Самуэль Сарфраз.

Пакистанский паспорт исключает возможность посещения многих стран. Индекс паспортов Хенли оценивает пакистанский паспорт как третий из наихудших после паспортов Афганистана и Ирака.

Источник: Седмица.ру