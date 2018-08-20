Иорданская армия организовала первое паломничество своих военных в Святую Землю

АММАН. Ряд офицеров и представителей младшего командного состава иорданской армии нходятся вместе со своими семьями в трехдневном паломничестве по христианским городам Святой Земли — Иерусалиму, Вифлеему и Назарету.

Это первый такой случай и он совпадает по календарю с временем исламского паломничества в Мекку.

Группа из 24 офицеров и представителей младшего офицерского состава со своими семьями путешествует по Иерусалиму, Вифлеему и Назарету, как сообщают иорданские медиа, ссылаясь на информацию из военных источников.

Руководитель группы бригадный генерал Имад Хаддад поблагодарил армейское главное командование за жест доброй воли.

Паломническая поездка совпадает с началом исламского хаджа в Мекку в этом году и способствует международной гармонии религий.

Генерал-майор Ариг Хаддадин пояснил в своем докладе, что это соответствует идеологическому подходу обеспечения безопастного религиозного общества для всех групп, живущих внутри и за пределами хашемитского королевства.

Источник: Седмица.ру