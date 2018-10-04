Иоанн Павел II – понтифик, который «открыл Церковь миру». В Москве отмечают 40-летие избрания Папы-поляка

Лекция на тему: «Иоанн Павел II: понтифик-реформатор, вошедший в историю» состоялась 2 октября в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня». Об особенностях понтификата первого в истории папы-поляка рассказали генеральный секретарь Конференции католических епископов России, священник Игорь Ковалевский и историк Католической Церкви Алексей Юдин.

Мероприятие было приурочено к 40-летию со дня избрания Краковского кардинала Кароля Войтылы Папой Римским (16 октября 1978 года). С этого момента начался один из самых продолжительных в истории понтификатов, а Иоанн Павел II стал известен как реформатор, как первый глава Католической Церкви, который установил контакты с другими религиями, принес покаяние в грехах ее представителей.

О. Игорь начал с напоминания о том, что кардинал Войтыла после своего избрания на престол св. Петра принял имя своего предшественника Иоанна Павла I, который возглавлял Католическую Церковь всего 33 дня (внезапно скончался 28 сентября 1978 г.). По словам лектора, это несомненный «знак преемства в продолжении традиций II Ватиканского собора, который, если говорить кратко, повернул Церковь лицом к народу». С окончания этого знаменательного собора (1962-1965) прошло к моменту избрания Иоанна Павла II уже много лет, но он, оказавшись в гуще продолжавшихся послесоборных дискуссий, выступал с умеренных позиций: «Проводя решения II Ватиканского собора, сохранял чувство меры», что, как считает о. Игорь, можно назвать «харизмой римских пап».

Именно поэтому, продолжил он, по отношению к оценке Иоанна Павла II неуместны светские термины: консерватор или модернист, правый или левый и т.д., «это не евангельские слова». Надо судить об итогах его понтификата по делам: можно сказать, что Иоанн Павел II «открыл Церковь миру». За 26 лет понтификата он совершил 104 паломничества, посетив все континенты; издал 14 энциклики – важных вероучительных документа; его называли «папой примирения и диалога» – он «посмел назвать иудеев «старшими братьями в вере», выражал свое восхищение Кораном и сумел установить контакт с исламской уммой, продолжал начатый Павлом VI диалог с православием – эти и другие главные деяния Иоанна Павла II перечислил священник. По его словам, для понтифика «важно было оставаться гуманистом». Он пояснил, что именно гуманизма «так не хватает нашему обществу в России, даже религиозным деятелям», поскольку гуманизм зачастую путают с современной либеральной культурой. Однако «христианский гуманизм лежит в основе католического вероучения».

Глубокое понимание гуманизма и «чувство соразмерности», присущее Иоанну Павлу II, ярко проявлялось в его отношениях с людьми, продолжил Алексей Юдин. Он вспомнил первое свое впечатление от встречи с новоизбранным Папой Иоанном Павлом II . Оказавшись в многотысячной толпе на площади св. Петра в Риме, он почувствовал, что понтифик обращается как бы лично к каждому. «Он как пастырь умел объединять людей, этот папа выходил навстречу каждому человеку…, это очаровывало всех», – вспоминал Юдин эту и другие, уже не такие многолюдные, встречи с Иоанном Павлом II . Эта способность устанавливать контакт, вступать в диалог с самыми разными людьми – плод «уникального пастырского опыта, рожденного в польской культуре». Один из друзей Кароля Войтылы говорил, что тот «из байдарки пересел на папский престол» – и действительно, общаясь с людьми у себя на родине, много времени уделяя молодежи, в том числе – в водных походах, Иоанн Павел II олицетворял «путь католического пастыря, начавшего с самого человеческого уровня и сохранившего его до самого конца». По словам историка, конец этого понтификата не менее важен, чем его начало: Иоанн Павел II, будучи уже очень больным и физически слабым, проявил «фантастическое мужество»: «Я свидетель тому, что ему было что сказать от самого начала до самого конца, и это всегда были слова, обращенные к людям». Пройдя длинный путь «от байдарочника до глубокого старика», Иоанн Павел II по-новому раскрыл «полноту возраста», дал «новое видение человеческой натуры» – и тем тоже «вошел в историю», полагает Юдин. При этом высказывания, тексты Иоанна Павла II – как ex cathedra, так и обращенные к конкретным людям или опубликованные в его книгах, отличались особой доступностью и открытостью, «их может читать любой», они популярны не только среди христиан, но и в светской среде. В этом смысле Папу-поляка можно называть «пастырски-медийным понтификом», считает Юдин. Он также особо выделил книгу «Переступить порог надежды» – впервые в истории сочинение, написанное Епископом Рима, стало бестселлером, переведенным на десятки языков.

Покаяние, прощение и примирение – важнейшие доминанты понтификата Иоанна Павла II , подчеркнули оба лектора. По словам А. Юдина, Папа «возвел прощение в высшую точку своей миссии», он глубоко осознавал, что раны, нанесенные человечеству Второй мировой войной, еще кровоточат, поэтому столько сделал для примирения в целом «славянского и романо-германского миров» и, более локально, для примирения соседей в Восточной Европе: поляков, литовцев, украинцев, отметил о. Игорь. «Покаяние, признание вины как путь в будущее – это открытие Иоанна Павла II», – продолжил Юдин. Провозгласив накануне двухтысячного юбилея христианства идею покаяния Церкви, папа показал, что «Церковь совершает обряд очищения пред всем миром, что она способна на самообновление», подчеркнул историк.

Отвечая на вопросы об особом отношении Папы Иоанна Павла II к православию, А. Юдин обратил внимание на то, что этот понтифик был не первым, кто «сделал очень внятные шаги по отношению к православному Востоку». Он напомнил о встрече Папы Павла VI и Патриарха Афинагора в Иерусалиме в 1964 г. и об их «братском объятии», с которого фактически начался православно-католический богословский диалог. «Папа Иоанн Павел II пришел уже в этот начавшийся процесс». Историк вспоминал «живые контакты» и личные встречи понтифика со многими православными людьми, но также и его «неприезд» в Россию, в чем, как сказал лектор, проявилась «злая воля истории». Однако о. Игорь полагает, что в этом случае не обошлось без воли Провидения: «Исторические условия тогда (в конце 1990-нач. 2000-х гг. – ред.) были таковы, что трудно было требовать от русского народа и священноначалия РПЦ столь дерзновенного шага». Кроме того, призыв папы к «новой евангелизации Европы» и его «добрая воля воспринимались в России как прозелитический знак», для чего, конечно, не было реальных оснований, сказал священник. А историк отметил, что Иоанн Павел II «очень переживал», что ему не удалось донести до православных в России свою мысль и молитву об «экуменизме новомучеников». «Я хотел приехать в Россию, на Соловки как паломник, чтобы поклониться камням, политым кровью мучеников разных конфессий», – так передал слова понтифика Юдин.

Завершая встречу, оба лектора пригласили всех на концерт памяти Иоанна Павла II, который пройдет 13 октября во Всероссийской библиотеке иностранной литературы в честь 40-й годовщины избрания польского кардинала Кароля Войтылы на престол св. Петра.

Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо