Инвеститура новых кандидатов в Российской делегатуре Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского

В воскресенье 26 марта 2017 года Российская делегатура Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского пополнилась новыми членами, в достоинство рыцаря был возведен Станислав Станиславович Мизуло, в достоинство кавалерственной дамы – Аврора Креш Паредес.

Перед началом торжественной Мессы в церкви святого Людовика в Москве кардинал Эдвин Фредерик О’Брайен, Великий магистр Рыцарского Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского, который специально приехал в Москву по случаю этого торжественного события, совершил обряд рыцарского посвящения.

Кардиналу, который возглавил Мессу, сослужили архиепископ Павел Пецци, митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, который является также Великим приором Российской делегатуры Ордена, и Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

В Мессе принимали участие рыцари и кавалерственные дамы Российской делегатуры, и представители зарубежных отделений ордена, в том числе, глава Латвийской делегатуры Ордена Янис Смелтерс, а также испанский рыцарь – Жозе Мария Парцелиза Морта и испанская кавалерственная дама Марта Мария Гамиз Санфелиу.

Магистерский делегат Ярослав Терновский, который возглавляет Орден в России, поднес кардиналу О’Браейну рыцарские шпоры и меч – символы рыцарского достоинства, которыми осуществляется посвящение в рыцари, а также после совершения обряда посвящения облачил новых членов Ордена.

Священник Игорь Ковалевский, администратор прихода святых Апостолов Петра и Павла, который является капелланом Российской делегатуры, получил повышение в Ордене.

Источник: Информационая служба Архиепархии Божией Матери в Москве