Институт св. Фомы отметил день своего небесного покровителя

В субботу, 28 января, Институт св. Фомы в Москве отметил день своего святого покровителя. Праздник прошёл, как и вся работа института, в двух измерениях — академическом и духовном.

Более 50 человек собрались в институте в этот день, чтобы разделить радость с отцами-иезуитами. Это не только преподаватели и студенты института, но также многочисленные друзья: священники, монашествующие и миряне. Особыми гостями праздника стали Апостольский нунций в РФ Архиепископ Челестино Мильоре, Архиепископ Павел Пецци и генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве монсеньор Сергей Тимашов.

Приветствуя собравшихся, региональный глава Общества Иисуса в России, отец Энтони Коркоран, отметил, что этот год также является юбилейным для института, который отмечает 25 лет со дня основания, изначально — как колледжа святого Фомы.

Несмотря на то, что святым покровителем института является доминиканец, в центре внимания в этот день оказалась миссия Общества Иисуса, представители которого долгие годы окормляют это учебное заведение.

Алексей Юдин, историк, религиовед и телеведущий, поделился размышлениями, которые он озаглавил «Per Crucem: миссия Общества Иисуса как революция и контрреволюция в истории». В докладе речь шла о том вызове, который на протяжении ХХ века представляли для Церкви марксизм как философская система и социализм как политический строй. Именно на этот вызов Общество Иисуса было призвано ответить в 60-х и 70-х годах прошлого столетия.

В Латинской Америке иезуиты были вовлечены в проект теологии освобождения, которая интерпретировала с христианской точки зрения многие идеи марксизма, не принимая однако права смены правящей власти через вооруженное сопротивление. С другой стороны, генеральные конгрегации Общества Иисуса под предводительством о. Педро Аррупе в те годы указали ордену во всем мире как ответ на «знаки времени» путь содействия справедливости, вдохновленной христианской верой. Таким образом, так же, как и во времена контр-реформации XVI- XVII вв., когда, противостоя протестантизму, Общество Иисуса одновременно способствовало внутренней реформации Католической Церкви, в ХХ веке орден иезуитов способствовал продвижению той «революции», которую начал II Ватиканский Собор, указывая Божьему народу путь открытости современной цивилизации и «знакам времени».

Как отметил докладчик, опыт непростого диалога и с марксизмом как мировоззрением, и с социализмом как политическим строем, может послужить примером и сегодня, в нынешней ситуации в России, где политический и социальный уклад, воплощаемый в жизнь после Октябрьской революции и в самом Советском Союзе, и в государствах-«сателлитах», для многих до сих пор представляется идеальным. Эта тема, как было отмечено, особенно актуальна в этом году, ровно через сто лет после Октябрьской революции.

В докладе речь шла также о революции в другом смысле: Папа Римский Франциск, который стал свидетелем и непосредственным участником трагических событий во времена военной диктатуры в его родной Аргентине в 70-х и 80-х, призывает Церковь к «революции нежности», к пастырскому стилю, полному милосердия и открытости особенно по отношению к самым маргинализированным в разных смыслах детям Божьим. Нынешний епископ Рима неоднократно ссылался на недавнего нового святого Общества Иисуса – Петра Фавра, одного из первых товарищей св. Игнатия Лойолы, который руководствовался в своей пастырской деятельности милосердием по отношению к тем, кто в его время считался злейшими врагами католицизма. Папа Франциск, первый иезуит на престоле св. Петра, выбравший имя бедняка из Ассизи, своей личностью и стилем воплощает богатство харизм в Церкви и возможность плодотворного диалога между ними.

После доклада Алексея Юдина последовал ряд свидетельств преподавателей и выпускников Института св. Фомы, в жизни которых это место сыграло особую, важную роль. Например, Борис Александрович Малышев преподает здесь практически с основания, с 1992 года, с перерывом только на годы учебы в Италии. Начиная с 1997 года его жизнь неразрывно связана с институтом. Сейчас он преподаёт здесь историю Церкви и два богословских курса. Борис Александрович отметил, что такая долгая история возможна благодаря духу единения без слов, который всегда присутствовал и продолжает присутствовать в этом учебном заведении.

Следующим свидетельством поделился отец Кирилл Горбунов, который стал одним из первых учеников колледжа св. Фомы в 1991 году. Годы учебы здесь стали для него также годами катехумената — он принял Крещение в Католической Церкви как раз после завершения учебы. Как заметил отец Кирилл, в то время преподаватели были невероятно рады впервые открывшейся возможности поделиться своими специффическими знаниями, а первые студенты — возможности узнать что-то совершенно новое, и они смотрели друг на друга буквально как влюбленные. «Тогда казалось, что у Церкви есть ответы на все вопросы», — говорит отец Кирилл. — «Но больше всего привлекала атмосфера безусловной доброжелательности, царившая здесь».

Дарья Дроздова называет себя человеком следующего поколения. Она пришла сюда в 1997 году, как раз когда колледж был передан на попечение отцов-иезуитов. «С ними колледж начал приобретать академическую целостность», — говорит она. — «Помимо доброжелательности, появилась также интеллектуальная требовательность». На данный момент Дарья Николаевна является преподавателем Иститута св. Фомы и Высшей школы экономики в Москве и говорит, что это было бы совершенно невозможно без пути, который она прошла в этом учебном заведении.

Продолжился праздник презентацией новых учебных программ института на 2017-2019 уч. годы. Наталья Боровская рассказала о программе «Теологическая мысль в образах искусства», разработанной ею, совместно с директором Института св. Фомы, отцом Томасом Гарсиа SJ. Основаная цель данной программы — показать неразрывную связь искусства и теологии.

Ещё одну программу под названием «Личностный и духовный рост: ориентиры и пути» представила её руководитель, Галина Юрьевна Любимова. Она поблагодарила отцов-иезуитов за то, что они уделили психологии особое место в учебном процессе и охарактеризовала цель новой программы как углубление представлений о человеке и его месте в мире с позиций философско-теологического знания и современной научной психологии, а также практическое знакомство с методами психологической и духовной помощи и самопомощи в становлении личности.

Завершился праздник Святой Мессой под предстоятельством Архиепископа Павла Пецци, которая была отслужена в благодарность за все эти годы и возможности для развития Института.

Узнать подробнее о новых учебных программах можно на сайте Института св. Фомы.

Источник: Рускатолик.рф