Информацию о геноме россиян приравняют к персональным данным

Роспотребнадзор разработал поправки в закон о персональных данных, согласно которым в число охраняемой законодательством персональной информации войдет геном российских граждан.

«У нас персональными данными были фамилия, имя, отчество — то, что пишется на бумаге, и отпечаток пальца. А сегодня мы говорим, что знания о моем геноме — это мои персональные данные, и позвольте мне распоряжаться ими, а не кому-то постороннему, кто сочтет возможным вытащить из моей клетки крови то, что он сегодня секвенирует (определяет генетический код, то есть последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК)«, — сказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на Восточном экономическом форуме в среду.

Она пояснила «Интерфаксу», что Роспотребнадзор разработал соответствующие изменения в закон о персональных данных, причем документ уже прошел необходимые согласования в ведомствах и в ближайшее время готовится к внесению в парламент. «Мы предполагаем, что мы внесем его в эту сессию в Государственную Думу, мы надеемся», — пояснила она.

Попова добавила, что в 2006 году, когда принимался закон РФ о персональных данных, определять геном быстро и дешево, как это могут сейчас, не умели. Современное развитие технологий, по ее мнению, требует ответа со стороны регулирующих органов.

Осенью прошлого года широкий общественный резонанс вызвало заявление президента России Владимира Путина о том, что иностранцы с непонятными целями целенаправленно собирают биологический материал россиян различных этносов. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что российские спецслужбы располагают подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в России сбор биоматериала, имеющего отношение к различным этносам, проживающим на территории страны. В ноябре 2017 года Попова заявляла журналистам, что оборот биоматериалов должен законодательно регулироваться. Эксперты отмечали, что биоматериалы могут имеют ценность, в том числе, с точки зрения генетической информации.