Информация о погребении притоиерея Андрея Зверева

Похороны отца Андрея Зверева состоятся в понедельник 13 августа в Новосибирске.

В 11:00 — Божественная Литургия и панихида, прощание с усопшим в Кафедральном соборе Преображения Господня (г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 100).

После Литургии и панихиды состоится погребение протоиерея Андрея Зверева на католическом участке на Гусинобродском кладбище. Будет организован автобус от Кафедрального собора до кладбища и обратно.

По возвращении в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры (Курия, ул. Максима Горького, 94) пройдет поминальная трапеза.