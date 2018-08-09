Информация о погребении притоиерея Андрея Зверева

Информация о погребении притоиерея Андрея Зверева

Август 09, 2018

Похороны отца Андрея Зверева состоятся в понедельник 13 августа в Новосибирске.

В 11:00 — Божественная Литургия и панихида, прощание с усопшим в Кафедральном соборе Преображения Господня (г. , ул. Максима Горького, 100).

После Литургии и панихиды состоится протоиерея Андрея Зверева на католическом участке на Гусинобродском кладбище. Будет организован автобус от Кафедрального собора до кладбища и обратно.

По возвращении в Епархиальном центре им. епископа-исповедника Александра Хиры (Курия, ул. Максима Горького, 94) пройдет поминальная трапеза.

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