Информационное сообщение о XLV пленарном заседании Конференции католических епископов России (ККЕР)

16-17 марта 2017 г. в Сочи состоялось XLV пленарное заседание Конференции католических епископов России. На заседании присутствовали: архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве — Председатель; епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии святого Климента в Саратове – Вице-председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь.

В работе заседания принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Участники заседания обсудили деятельность структур Католической Церкви в России за истекший период. В частности, были затронуты проблемы государственно-церковных отношений, межхристианского и межрелигиозного диалога, социально-благотворительной деятельности Церкви, пастырства семей и молодежи. Особое внимание было уделено обсуждению вопроса подготовки и служения постоянных диаконов в Католической Церкви в России. Епископы приняли документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации». Епископы также приняли решение включить память блаженного Владислава Буковинского в качестве обязательной на территории ККЕР.

Во время заседания состоялись выборы нового Председателя и Вице-председателя Конференции католических епископов России, в связи с завершением полномочий действующих. Новым Председателем Конференции католических епископов России был избран епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии святого Климента в Саратове, Вице-председателем – епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске. Участники заседания выразили благодарность Митрополиту Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископу Павлу Пецци за работу на посту Председателя конференции католических епископов России в течение двух сроков. Епископы подтвердили полномочия священника Игоря Ковалевского в качестве Генерального секретаря Конференции католических епископов России.

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. В своем выступлении он особое внимание уделил межхристианскому диалогу.

Следующее, XLVI пленарное заседание Конференции католических епископов России планируется провести 18 – 19 октября 2017 г. в Новосибирске.

священник Игорь Ковалевский,

Генеральный секретарь ККЕР

Сочи, 17 марта 2017 г.

Источник: Сайт Конференции католических епископов России

Фото: Сайт Епархии св. Климента в Саратове