Индийский священник, похищенный в Йемене, жив и просит о помощи

После нескольких месяцев молчания, 26 декабря в сети была опубликована видеозапись, на которой католический священник, похищенный в марте в Йемене, просит помочь ему выйти на свободу.

Священник из Индии Том Ажанналил, монах ордена салезианцев, был похищен исламистами 4 марта в Адене. При налете джихадистов на приют для больных и стариков в столице Южного Йемена были убиты четыре монахини ордена миссионеров милосердия и еще 12 человек, находившихся в здании. О. Том был похищен, и более девяти месяцев о его судьбе не было достоверных сведений.

В конце марта, когда католический мир готовился встретить Пасху, появились слухи о том, что похитители собираются распять священника в день Страстной пятницы. Однако эта информация не получила подтверждения.

В сервисе Youtube было опубликовано видео, на котором о. Том говорил о своем бедственном положении в плену и просил помочь ему. Священник считает, что если бы он был не индийцем, а европейцем, реакция на его похищение была бы совершенно иной.

«Дорогой Папа Франциск, – говорит о. Том, – дорогой Святой Отец! Я прошу вас позаботиться о моей жизни. Мне очень тяжело. Состояние моего здоровья ухудшается».

По мнению экспертов, текст, который огласил плененный священник, был написан кем-то заранее. Убедиться в аутентичности записи, а также узнать, когда она была сделана, не представляется возможным.

Комментируя заявление о. Тома, апостольский викарий Южной Аравии епископ Пауль Хиндер отметил, что сам факт того, что священник жив, — «позитивная» новость. «Негативным», по словам епископа, является тот факт, что о. Том, по всей видимости, выступил «под давлением и по инструкциям похитителей».

«Очевидно, что о. Тома ввели в заблуждение, потому что заявления о том, что никто не пытается ему помочь, не соответствуют действительности, – продолжил Пауль Хиндер. – Я не могу раскрыть все подробности, но мы боремся за его освобождение на нескольких фронтах».

Источник: Благовест-инфо