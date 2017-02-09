Индия: три кардинала встретились с премьер-министром

Три индийских кардинала – президент национальной епископской конференции, верховный архиепископ Сиро-Маланкарской Церкви Баселиос Климис Тоттункал, верховный архиепископ Сиро-Малабарской Церкви Георг Аленчерри и президент конференции епископов латинского обряда архиепископ Бомбейский Освальд Грасиас – встретились 8 февраля в Дели с премьер-министром республики Нарендрой Моди.

Иерархи попросили главу правительства принять неотложные меры для освобождения священника Том Ажанналил, похищенного исламистами в Йемене в марте прошлого года. Около месяца назад в сети появилось видео, на котором священник-салезианец просил оказать ему помощь.

Моди заверил лидеров католических общин, что его правительство уже предпринимает шаги в этом направлении. Он также сообщил кардиналам, что власти Индии поддерживают идею визита в страну Папы Франциска. По некоторым сведениям, такой визит может состояться уже в текущем году.

Со своей стороны, три кардинала заверили премьера в том, что Католическая Церковь будут и впредь способствовать развитию Индии.

Ранее индийские епископы выражали пожелание, чтобы Папа Римский приехал в их страну, чтобы канонизировать мать Терезу из Калькутты. Однако под давлением радикальных индуистов, близких к партии Нарендры Моди, эта инициатива не получила поддержки, и мать Тереза была канонизирована в Риме.

Источник: Благовест-инфо