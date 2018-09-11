Иерусалимский патриарх выразил солидарность с главой канонической УПЦ

Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал украинских верующих держаться митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

«Мы молимся за нашего собрата — Блаженнейшего митрополита Онуфрия и многострадальный народ Украины (…) Держитесь своего предстоятеля, не только находите успокоение в его молитвах, но будьте его помощниками и сомолитвенниками, подражайте ему в твердости веры», — сказал Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины на встрече с делегацией УПЦ во главе с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой

Подробности сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии.

По мнению патриарха Феофила, последние события вокруг церковной жизни Украины — одно из проявлений глобализации, которая, как он считает, «имеет своей главной целью прежде всего разрушение Православной церкви».

«Щупальца глобализации пытаются проникнуть и в церковное тело, чтобы его разрушить. Это происходит по всему миру, в том числе и в Украине. Вмешательство политиков в дела Церкви, представителей одной Церкви в дела другой под влиянием политиков — это признаки такого процесса», — полагает Иерусалимский патриарх.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на «особые испытания», православные народы «не должны терять надежды».

Как сообщалось, в минувшую пятницу Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране.

Несколькими днями ранее, 1 сентября, в ходе Синаксиса (Архиерейского Собора) Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, «поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию в Украине не способна решить проблему». Поводами для этого патриарх назвал просьбы украинского правительства и лидера самопровозглашенного Киевского патриархата.