«Humanae Vitae» полвека спустя глазами женщин

Энциклика Павла VI глазами женщин: этой теме посвящен последний выпуск ватиканского журнала «Женщины, Церковь, мир».

Энциклика «Humanae Vitae» Павла VI была первым документом Папы Римского, широко освещенным в мировой печати. Никогда еще Папский документ не вызывал такого потока критики, которая началась уже на этапе его подготовки и прогнозов. Впервые в истории Папа стал объектом карикатур, а католический мир открыто раскололся на два лагеря – включая духовенство. Кроме того, это был первый документ Церкви, воспринятый по-разному мужчинами и женщинами, Западом и странами третьего мира. В то время как развитые страны были одержимы «демографическим взрывом» и женщины начали воспринимать противозачаточную таблетку как освобождение, на Юге планеты контроль рождаемости проявлялся в отнюдь не либеральной принудительной стерилизации. Здесь «Humanae Vitae» была воспринята, наоборот, как антиколониальный документ, возвращающий женщинам свободу в отношении собственного тела.

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Все эти аспекты подробно и с разных точек зрения рассматриваются в последнем номере ватиканского журнала «Женщины, Церковь, мир». Доктор медицинских наук Элена Джакки, гинеколог и специалист по естественному планированию семьи, рассказывает об истории естественных методов, разработанных в ответ на призыв Папы Павла VI к медикам. На этот призыв ответили несколько ученых, в том числе две супружеские пары — Биллингсы (предложившие одноименный метод) и Рётцеры, создатели симптотермального метода распознавания плодности. Эти методы позволяют определить период плодности на основе наблюдений за специфическими физиологическими сигналами в женском организме. Методы распознавания плодности стали для женщин путем к познанию собственного организма, помогая им узнавать все гормональные изменения внутри цикла. Точность метода была подтверждена клиническими исследованиями уровня репродуктивных гормонов у женщин, проведенными профессором Джеймсом Брауном в Мельбурнском университете. Разумеется, фармацевтические компании отнеслись к этим методам резко отрицательно, поскольку именно они получают прибыль от торговли контрацептивами. Элена Джакки подчеркивает, что метод естественного планирования неверно было бы отождествлять с Католической Церковью: начиная с семидесятых годов он успешно продвигался, например, китайским государством.

Научная литература подтверждает, что метод Биллингсов при правильном использовании эффективен в 98-99 случаях из 100, когда применяется, чтобы избежать зачатия, и достигает 95-процентной эффективности при попытках зачать ребенка – в случае отсутствия факторов риска. Кроме того, с помощью этого метода стали родителями 63 процента супружеских пар с патологиями репродуктивной системы.

Помимо этого интервью, тема естественных методов планирования затронута в рецензии Элены Буйа Рут на книгу Дэвида Лоджа «Крушение Британского музея», где автор в комической форме рассказывает о паре, верной указаниям Церкви в области деторождения. Муж и жена одержимы календарями, базовой температурой, чувством вины и постоянным беспокойством о том, смогут ли они содержать постоянно растущую семью.

Критичный взгляд на «Humanae Vitae» изложен в публикации Моник Божар, до недавнего времени возглавлявшей служение «Семья и общество» при Епископской конференции Франции. Божар утверждает, что расколовшую католический мир энциклику давно «обогнали факты»: за последние пятьдесят лет контрацепция стала повсеместной практикой. Госпожа Божар приводит французскую статистику: 97 процентов женщин фертильного возраста пользуются контрацепцией, средний возраст первого сексуального опыта – 17 лет, первые роды происходят около 28 лет, браки заключаются в основном после 30, а 60 процентов всех детей, родившихся во Франции в прошлом году, были внебрачными. Таким образом, существует огромная пропасть между жизнью людей и учением Церкви. На этом фоне, констатирует автор, «наиболее консервативные течения громко возмущаются», в то время как богословы не желают углублять эту тему, опасаясь критики внутри Церкви и отсутствия интереса со стороны общества.

По мнению Божар, ««Humanae Vitae» описывает «виртуальный брак», в котором нет ни больных детей, ни экономических трудностей, ни стресса, связанного с работой или ее отсутствием: «Есть только нежно любящая пара». Этот текст, утверждает Моник Божар, «не укоренен в реальности, там нет жизни и прежде всего — там нет женщин». В энциклике не упоминается ни о зависимости от мужчин, ни о высокой цене, уплаченной многими женщинами за малейшее уклонение от социальных условностей, ни страха, стыда и ярлыков, сопровождавших женщину, которая осмелилась изменить супругу. Неудивительно, что в 68 году противозачаточная таблетка показалась женщинам освобождением и способом уравновесить отношения между мужчиной и женщиной. «Павел VI, — пишет Божар, — упоминает о женщине лишь для того, чтобы пожелать мужчине уважать ее как возлюбленную спутницу жизни». Поэтому постсинодальное апостольское увещание «Amoris Laetitia» представляется Моник Божар попыткой включить реальную жизнь людей в наставление Церкви. Она замечает, что вопрос контрацепции в этом послании не затрагивается, и объясняет это тем, что «Церковь не может об этом говорить, не учитывая женскую точку зрения».

Другая француженка – журналист Мари-Люсиль Кубацки – заявляет о кризисе противозачаточной таблетки во Франции и рассказывает о движении женщин, которые выбирают «экологический» образ жизни не только в области диеты, но и посредством отказа от вмешательства в естественный репродуктивный цикл. В публикации автор рассказывает историю нескольких женщин, для которых выбор естественных методов не был продиктован религиозными причинами. «Женщины хотят вновь стать хозяйками своего тела и самостоятельно им управлять», — объясняет свой выбор одна из героинь статьи.

Источник: Vatican News