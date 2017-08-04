“Humanae Vitae” и “Amoris Laetitia”: преемственность целей и трудностей

«Эта тема глубоко затрагивает жизнь и счастье людей»: так Папа Павел VI писал 25 июля 1968 года в преамбуле к энциклике «Humanae Vitae» о «серьезнейшем долге передачи человеческой жизни». Во все времена, отмечал Папа Монтини, эта тема ставила перед совестью супругов серьезные вопросы, и в особенности это относится к эпохе перемен, когда общество переживает прогресс и появляются новые вопросы. Церковь не может их игнорировать, подчеркивал Папа Павел VI, и поэтому всего три года спустя после закрытия Второго Ватиканского собора он принял решение об обнародовании этой энциклики. Как известно, ее публикация вызвала немало полемики: одни критиковали Папу за его призыв к ответственному отцовству и материнству, другие же – за отсутствие уступок в отношении использования контрацептивных средств.

В преддверии 50-летия публикации энциклики в Папском институте имени Иоанна Павла II была создана исследовательская группа, возглавляемая доцентом богословской антропологии священником Джильфредо Маренго.

«В этой энциклике, — комментирует дон Маренго, — по следам Второго Ватиканского собора Павел VI без колебаний заявил, что ответственное осуществление родительской миссии – это объективная ценность для христианских семей. В то же время он указал на надлежащие средства для реализации этой ценности, учитывая все измерения опыта человеческой любви. Важно помнить, что в те годы многие все еще рассматривали регулирование рождаемости как своего рода «благосклонную уступку» парам, а не как позитивную ценность, к которой следует стремиться. Тогда в жизни Церкви все еще делался упор на деторождение как первостепенную цель брака. Долгое время это затрудняло уравновешенное богословское понимание самого брака. Не случайно «Humanae Vitae» основана на нераздельном единстве объединяющего и прокреативного аспекта супружеского акта».

Время рассудило многочисленные и ненужные споры и стереотипы, с какими была воспринята энциклика Павла VI. Эта полемика была источником немалых страданий для блаженного Папы. Стоит заметить, что с того момента до самой смерти – то есть за десять лет – он не опубликовал больше ни одной энциклики. Со временем решающую роль в осмыслении учительства Павла VI сыграл Иоанн Павел II. Он не только защищал это учительство еще до своего избрания на Папский престол, но и впоследствии развивал его, предлагая целую катехизацию о человеческой любви, — показав при этом разумность энциклики «Humanae Vitae» и поставив акцент даже на тех её аспектах, которые были лишь затронуты, но не углублены.

Безусловно, отмечает дон Маренго, энциклика заслуживает и дальнейшего изучения по меньшей мере в двух направлениях. Во-первых, необходимо поместить ее в контекст плодотворнейших высказываний Церкви на эту тему за последние 50 лет. Во-вторых, следует изучить ее с историко-богословской точки зрения, чтобы воссоздать весь двухлетний путь, который привел к ее публикации. Эта работа проводится с помощью документов, находящихся в архивах Святейшего Престола. Определенная работа в этом направлении уже проделана, что позволило преодолеть пристрастное прочтение энциклики. Важно изучить намерения Папы Павла VI и причины, побудившие его с такими сложностями позитивно решить этот вопрос. Папа не всегда пользовался поддержкой специальной Папской комиссии, работавшей с 1963 по 1966 год: в конце концов ей не удалось предоставить Павлу VI инструменты, необходимые для разработки энциклики. Таким образом, он должен был начать все заново и самостоятельно, работая в непростых условиях: тогда не только общественное мнение было поляризовано между сторонниками и противниками гормональной таблетки, но аналогичное противостояние наблюдалось и в богословском сообществе.

Глава исследовательской группы полагает, что существует связь между «Humanae Vitae» и постсинодальным апостольским обращением Папы Франциска “Amoris Laetitia”. Их объединяет то, что, в соответствии с соборной конституцией “Gaudium et spes”, они выносят на первый план заботу о браке и семье, признавая в этих реалиях то пространство, где христианская община призвана встречаться с людьми нашего времени, проявлять заботу о человечестве и предлагать новизну христианского послания. «В этом смысле существует уникальная преемственность между Павлом VI и Франциском, которая проходит через Иоанна Павла II и Бенедикта XVI», — подчеркнул дн Джильфредо Маренго.

Источник: Радио Ватикана