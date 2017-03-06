Христиане Ирака воздвигли огромный крест в пригороде Мосула

Верующие Халдейской католической церкви воздвигли гигантский крест в отвоеванном у «Исламского государства» пригороде Мосула — селении Телекуф-Тескопа — как символ возвращения к жизни и надежде, сообщает Christiantoday.

Городок Телекуф-Тескопа практически полностью был уничтожен боевиками ИГИЛ.

Патриарх Вавилонский Луис Рафаэль Сакко освятил крест и совершил первую мессу в заново отстроенном сельском храме святого Георгия, сказав в своей проповеди, что это событие можно считать «первым лучом света, постепенно возвращающегося и заливающего все города Ниневийской долины после тьмы, привнесенной радикалами «Исламского государства». «Этот крест показывает всему миру, что это наша земля, здесь мы родились и здесь умрем. В этой земле похоронены наши предки, и мы будем отстаивать ее всеми силами для наших потомков», — цитирует его слова Christiantoday.

В своей речи патриарх Сакко призвал христиан возвращаться домой и отстраивать разрушенное, чтобы «показать всему миру, что силы тьмы, которые ввергли в хаос и разорили эту землю — преходящи, а Церковь Христа, несмотря на все страдания христиан, построена на несокрушимой скале».

Патриарх благословил крест под грохот фейерверка и крики толпы «Победа! Победа!».

Сельский храм святого Георгия был полностью разрушен радикалами ИГИЛ и восстановлен при поддержке французской благотворительной организации SOS Chrétiens d’Orient. Установка крестов на отвоеванных землях стала доброй традицией с начала операции иракской армии по освобождению города Мосул. В каждом освобожденном селе Ниневийской долины христиане ставят деревянные временные кресты на кровлях храмов и жилых домов. В этих работах, а также в очистке и восстановлении храмов им деятельно помогают местные мусульмане.



Христианство в Ираке

По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» за 2014 год, Ирак занимает 4-е место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан.

Католическая церковь в Ираке состоит из общин Римско-Католической и Восточных католических Церквей. Наиболее значительную часть католиков в Ираке представляют общины Халдейской Католической Церкви (217 тысяч человек), глава которой является патриарх Вавилона Халдейского.

В Ираке также присутствуют общины Сирийской Католической Церкви (54 тысяч человек), Армянской Католической Церкви (3 тысячи человек), Римско-Католической Церкви (3 тысячи человек) и греко-католиков (около 350 человек).

Большинство населения Ирака составляют мусульмане. Численность католиков всех обрядов составляет около трехсот тысяч человек (менее 1% от общего населения страны).



Халдейская Католическая Церковь

Халдейская Католическая Церковь — одна из восточнокатолических Церквей.

В 1552 году, когда патриархом Церкви Востока стал по традиции племянник предыдущего патриарха, ряд епископов отказался его признать. Ими был избран патриарх Юханнан Сулака, который отправился в Рим для заключения унии. В 1553 году Папа Юлий III провозгласил Сулаку «патриархом халдеев» Симоном VIII. Вскоре после возвращения на родину он был схвачен пашой Амадии, подвергнут пыткам и в январе 1555 года казнен. В конце концов его последователи вернулись в Ассирийскую Церковь Востока, но в течение двухсот лет продолжалась борьба между про- и антикатолической партиями.

В 1830 году Папа Пий VIII утвердил митрополита Иоанна Гормиздаса главой всех халдейских католиков, присвоив ему титул патриарха Вавилона Халдейского с резиденцией в Мосуле. В 1954 года кафедра патриарха была перенесена в Багдад.

Во время Первой мировой войны церковь подверглась жестоким гонениям, во время которых погибло около 70 тысяч верующих.

После подписания в ноябре 1994 года в Риме христологического соглашения между Папой Римским и патриархом Ассирийской Церкви Востока отношения между Халдейской Католической Церковью и Ассирийской Церковью Востока стали быстро улучшаться. В августе 1997 года Священные синоды обеих Церквей учредили комиссию по диалогу для обсуждения вопросов пасторского сотрудничества на всех уровнях.

В настоящее время кандидаты в священники учатся в Багдадской патриаршей семинарии Св. Петра. Семинария ныне не дает высшего богословского образования. В Багдаде и Мосуле есть центры по духовному образованию мирян. Рассматривается вопрос об открытии в Ираке католического университета.

В Церкви используется халдейская (или восточно-сирийская) литургика с элементами латинской. Литургические (богослужебный) язык — сирийский.

Приверженцы Халдейской Католической Церкви живут в Ираке, Иране, Сирии, Ливане, Турции, Израиле, Египте, США, Австралии, Канаде, Франции и других странах. Общая их численность по данным Annuario Pontificio за 2014 год превышает 536 тысяч человек. В Церкви 17 епископов, 162 прихода, 156 священников.

В настоящее время Халдейская Католическая Церковь состоит из 9 архиепархий и 12 епархий.

Источник: Rublev.com