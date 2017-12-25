Христиане большинства стран мира отмечают праздник Рождества Христова
Праздник Рождества Христова по всему миру отмечают католики, протестанты, англикане и православные, следующие Григорианскому календарю.
Главная служба прошла накануне в соборе Святого Петра в Ватикане. Ее возглавил Папа Римский Франциск. Месса Навечерия Рождества транслировалась в прямом эфире телевидения Италии и ряда других стран. При этом, как сообщили в недавно реформированном ватиканском медиацентре, съемка велась при помощи новой экспериментальной технологии высокого разрешения, чтобы «дать возможность верующим окунуться в таинство прихода на Землю Спасителя».
Сегодня в полдень (14.00 мск) предстоятель Римско-Католической Церкви выступит с обращением «Граду и миру» к верующим на площади Святого Петра в Ватикане.
А накануне, в Рождественский Сочельник Святейший Отец попросил о «даре мира для всего мира» и призвал к освобождению всех похищенных людей, включая священников, монашествующих и мирян.
«Мы молим о даре мира для всего мира, в особенности для населения, которое более всего страдает по причине идущих конфликтов. Я вновь обращаюсь с призывом к тому, чтобы по случаю Святого Рождества похищенные люди – священники, монахи и монахини, миряне – были отпущены на свободу и могли бы вернуться в свои дома», — заявил Папа в ходе традиционной воскресной молитвы «Ангел Господень» в Ватикане.
Примечательно, что неделю назад, в день своего рождения Папа Франциск призвал молиться за освобождение шестерых монахинь, около месяца назад похищенных в Нигерии.
Приветствуя многочисленных паломников, прибывших в воскресенье на площадь Святого Петра в Ватикане, понтифик пожелал верующим в эти часы, отделяющие их от Рождества Христова, найти время, чтобы молча помолиться и подумать об Иисусе, «который приближается к нам с любовью, смирением и нежностью».
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Торжества в честь Рождества состоялись и на Западном берегу реки Иордан в городе Вифлееме, который традиционно считается местом рождения Иисуса Христа. Там туристы и паломники из разных стран мира собрались на Ясельной площади возле Храма Рождества Христова.
Рождество встретили и в главном католическом соборе Москвы. Несколько тысяч человек пришли на праздничную службу в храм Непорочного Зачатия Девы Марии.
В столице Сибири праздничную Мессу в кафедральном соборе возглавил ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.
Католическое Рождество является государственным праздником более чем в 100 странах. Отныне это официальный праздник и на Украине.
25 декабря отмечают Рождество также большинство поместных Православных Церквей – Константинопольская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Александрийская, Антиохийская, Албанская Православная Церкви, а также Православная Церковь Чешских земель и Словакии и Православная Церковь в Америке.
Источники: РИА Новости, ТАСС, Правмир
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