Храмы основных конфессий Петербурга отметили рост посещаемости на фоне ЧМ-2018

Настоятели храмов основных конфессий Санкт-Петербурга сообщают о повышенном интересе со стороны иностранных болельщиков, прибывающих в северную столицу.

Священнослужители пообщались с журналистами в пятницу в рамках пресс-тура, организованного комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП).

«Удивительно, что проходящий в эти дни чемпионат мира призвал, особенно в раннее время. С семи часов утра здесь около 20-25 автобусов, и на площадь не пройти. Люди приходят, чтобы познакомиться. Думаю, это не только в Смольном соборе. Думаю, это можно увидеть и в Спасе-на-Крови, и в Петропавловке, и в Исаакиевском соборе. Это очень удивительно», — отметил настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин.

В свою очередь настоятель Петербургской соборной мечети Равиль Панчеев сообщил, что иногда фанатов разных сборных приходится разделять на общей молитве.

«Болельщиков много. Мы можем видеть их по национальным одеждам, по футболкам и головным уборам, по флагам. Когда мы отмечали Ураза-байрам 15 июня, нам сообщили, что 500 человек приедет из Ирана, 100 человек из Марокко — мы даже отделили их, специально сделали ограждения, чтобы иранцы и марокканцы были отдельно и прямо здесь не начали играть в футбол», — пошутил Р.Панчеев.

Он подчеркнул, что Соборная мечеть открыта для посещения представителями всех конфессий.

Председатель КГИОП Сергей Макаров признался, что к организации пресс-тура его побудил настоятель римско-католического храма Святой Екатерины Томаш Выртвал.

«Мы встречались с Т.Выртвалом, и он пожаловался: как же, скоро будет Чемпионат мира, а у нас фасад не отреставрирован, и скульптуры евангелистов оттуда убрали. Теперь фасад открыт, на нем установлены четыре скульптуры евангелистов и двух ангелов», — отметил С.Макаров.

«Много болельщиков приходит. Практически все, кто гуляет по Невскому проспекту, на несколько минут заходят к нам. Сразу видно, что это болельщики, а не наши прихожане: они одеты чуть по-другому. Тем более что рядом находится фан-зона, и болельщиков очень много», — рассказал настоятель храма Томаш Выртвал, добавив, что фанаты «ведут себя прилично», проблем с ними не возникает.

Т.Выртвал также пошутил, что сборная Аргентины проиграла Хорватии, потому что ее болельщики не пришли накануне помолиться в католический храм.

«Можете сказать остальным. Поляки, кстати, тоже не пришли (сборная Польши проиграла Сенегалу 19 июня). А бразильцы сегодня приходили, поэтому Бразилия сегодня выиграет», — сказал он (на момент публикации Бразилия одержала победу над Коста-Рикой со счетом 2:0).

Источник: Интерфакс