Халдейские иерархи считают, что решение США принимать только беженцев-христиан несет христианам опасность

Решение Дональда Трампа пускать в США преимущественно христиан, покинувших Ближний Восток, закрывая при этом въезд мусульманам, вызвало критику со стороны иерархов Халдо-католической Церкви.

Планы Трампа – это «ловушка для христиан Ближнего Востока», заявил халдейский патриарх Луис Рафаэль I Сакко, кафедра которого находится в Багдаде.

«Миграционная политика, основанная на дискриминации гонимых и страдающих по религиозному признаку, в конечном счете, несет опасность христианам Востока, — сказал патриарх. – Она предоставляет дополнительные аргументы пропагандистам, которые утверждают, что христианские общины, испокон веков жившие на Ближнем Востоке – это «зарубежные организации», что это группы, пользующиеся поддержкой и защитой западных держав».

Дискриминационный подход, продолжил Луис Рафаэль I, «создает и подпитывает напряженность в наших взаимоотношениях с соотечественниками-мусульманами». «Тех, кто нуждается в помощи, нельзя разделять по религиозному признаку. Мы не желаем никаких привилегий. Этому учит Евангелие, это подчеркивал Папа Франциск, когда принимал в Риме беженцев с Ближнего Востока, не делая различия между христианами и мусульманами», — подытожил иерарх.

Аналогичную позицию занимает халдо-католический епископ сирийского Алеппо Антуан Аудо.

«Нам, христианам Сирии, не нравятся речи, в которых проводится различие между нами и мусульманами, когда речь идет о справедливости, мире и помощи страдающим. Те, кто проводят эти различия, питают фанатизм и экстремизм», — заявил епископ-иезуит.

«Законы и правила должны быть честными и применяться в равной степени ко всем без исключения, — добавил епископ Аудо. – Как христиане мы просим не о то, чтобы нам помогли эмигрировать, а о том, чтобы в наших странах установился мир, чтобы мы и впредь жили и несли свидетельство на той земле, где мы родились».

Касаясь положения в Алеппо, епископ отметил, что после освобождения восточной части города от боевиков «стало намного безопаснее». В то же время, уверен иерарх, необходимо, чтобы международное сообщество изменило свой подход к проблемам Сирии. «Эти проблемы невозможно решить военным путем – нужно политическое решение с участием всех сторон».

Источник: Благовест-инфо