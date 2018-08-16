Халдейские епископы призвали к миру на Ближнем Востоке

С 7 по 13 августа в Багдаде проходил ежегодный Синод Халдейской Церкви Ирака и диаспоры, работы которого возглавил Патриарх Вавилона Халдейского кардинал Луис Рафаэль I Сакко.

В итоговом документе собрания прозвучал настойчивый призыв о прекращении войны в Сирии и в других районах Ближнего Востока.

Прелаты отмечают ухудшение отношений между Ираном и Соединёнными Штатами Америки и настоятельно призывают оба государства встать на путь диалога и дипломатии, а также избегать принудительных мер, которые лишь ухудшают бедственное положение гражданского населения. «Войны и санкции, — подчёркивают халдейские епископы, — не приносят ничего, кроме негативных результатов, и за их последствия расплачиваются невинные».

Патриархи обращаются с настойчивым призывом положить конец кровавому насилию, в которое погружён Ближний Восток. Проанализировав ситуацию, епископы отмечают, что поместная христианская община в Ираке — после жестоких преследований со стороны самопровозглашённого Исламского государства — постепенно начинает возрождаться. На данном этапе особенно важным является укрепление национального единства; со своей стороны, Католическая Церковь в Ираке подтверждает свою поддержку всем, кто трудится в этом направлении. Страна нуждается в прочной экономике и в повышении занятости населения: к этим целям нужно стремиться, думая прежде всего о новых поколениях, подчёркивается в синодальном документе. Церковь и общество Ирака надеются, что страну возглавит сильное правительство, которое бы относилось одинаково ко всем гражданам во имя равенства, свободы, демократии и плюрализма.

По словам халдейских епископов, перед руководством Ирака встанет нелёгкая задача: помочь семьям беженцев вернуться на родину, обеспечить их жилищем и восстановить разрушенные инфраструктуры. Иракская Церковь не скрывает своих опасений относительно будущего в регионе. По этой причине, самой первой и фундаментальной задачей должно стать обеспечение возвращения наибольшего числа беженцев в Ниневийскую долину, преимущественно христианскую область на севере страны. Затем, кроме усиления безопасности, необходимо будет укреплять пастырское, социальное и гуманитарное служение, в то время как верующие будут призваны проявлять терпение и постоянство, сохраняя веру и надежду, говорится в итоговом документе Синода Халдейской Церкви.

Источник: Vatican News