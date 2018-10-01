Халдейская католическая Церковь в Ираке предупреждает о резком росте подрывной деятельности против веры и Церкви в интернете

Халдейская католическая Церковь и ее подразделение — церковная провинция Патриархата Вавилона Халдейского — выразили свою обеспокоенность в связи с растущей враждебной деятельностью в интернете и социальных сетях, сообщает агентство Fides.

Цель этой деятельности, по его словам, заключается в том, чтобы посеять рознь и вражду в церковных общинах и распространять идеи и суждения, пагубные для духовной жизни верных христиан и совращающие колеблющихся с пути к истине Христовой.

Патриархат Вавилона Халдейского выпустил официальное отеческое наставление с целью «ободрения и укрепления» единоверцев и неравнодушных граждан, которые все чаще сталкиваются в последнее время с ложью, манипуляциями и подрывными заявлениями, имеющими цель опорочить духовную миссию и деятельность церкви и ее общин. Когда подобные заявления и обвинения переходят все границы благопристойности, патриархат Вавилона Халдейского оставляет за собой право на судебную защиту от клеветнических измышлений и прямых обвинений, порочащих Святой Престол, говорится в документе.

В своем наставлении Патриархат предостерегает верующих от слепого доверия к анонимным самодеятельным комментаторам, считающим всех читателей сетевых материалов «невежественными и неопытными людьми», которым можно легко привить самые нелепые взгляды, убеждения и нормы по вопросам морали, веры, духовного становления и личной ответственности. Многие из этих сетевых злоумышленников представляются духовными лицами, тесно связанными с епископами и даже самим Папой. В наставлении патриархата подчеркивается, что эти анонимные лица, присваивающие себе право судить и поучать других, в действительности сплошь и рядом действуют из-за рубежа, а их деятельность координируется и финансируются также за рубежом. При этом они не имеют ни малейшего понятия о реальной жизни, духовности, бедах и страданиях народов Ирака и Ближнего Востока.

Наставление разрешает в исключительных случаях духовным руководителям общин применять соответствующие юридические и административные средства, когда такие действия необходимы, чтобы положить конец распространению клеветнических, порочащих и лживых материалов. Активные ответные действия необходимы для борьбы с тяжкими последствиями воздействия на умы безответственной информации, распространяемой по современным электронным каналам; ибо даже среди верующих есть много легковерных и беспамятных людей, которые становятся легкой добычей сетевых клеветников и манипуляторов. Многие верят самым примитивным выдумкам и лжи, а не жизненным реалиям и фактам, говорится в наставлении. Растущее вмешательство злоумышленников через интернет в вопросы богословия, богослужения и церковной жизни – это на сегодня повсеместное явление и общее испытание для христианских церквей по всему миру, и оно в последнее время вызывает особую тревогу у Восточных церквей, ставших объектом самых разнузданных нападок.

В Египте, в частности, эта тревога обострилась после трагической истории убийства епископа Епифания в монастыре Коптской православной церкви. Тогда был арестован один из монахов по обвинению в убийстве, и этот инцидент побудил церковь рассмотреть возможные упущения в правилах монашеского служения. Уже через несколько дней после злодейского убийства епископа Епифания в монастыре Анба Макар комитет Синода Коптской православной церкви, действуя с благословения патриарха Тавадроса II, утвердил 12 новых правил монашеской жизни. Эти новые правила, в частности, обязывают монахов и монахинь закрыть свои страницы и блоги в социальных сетях, если таковые имеются – поскольку социальные сети все шире используются для распространения недостойных, порочащих и «смущающих дух идей».

Также в апреле Маронитская Католическая Церковь (древняя христианская церковь, одна из шести Восточных католических церквей, имеющих статус патриархата) выпустила наставление под названием «Правда освобождающая и объединяющая». Выход этого документа совпал по времени (9 апреля) с апостольским поучением Папы Франциска «Gaudete et exsultate», в котором подчеркивается важность сбережения и защиты святости и духовности в современном мире. Наставление отцов Маронитской католической церкви является, по сути своей, богословским и пастырским пособием, в котором даются в упрощенном виде основные тезисы церковной доктрины – специально для использования в речах и дебатах по вопросам католической веры и руководящей духовной миссии Церкви. Это наставление, как говорится в его вводной части, представляется особенно насущным в нынешних условиях, когда обострились споры по многим вопросам доктрины. Споры широко ведутся в прессе и социальных сетях, причем нередко в столь эмоциональном тоне и в столь непримиримых формах, что делает их совершенно неприемлемыми для норм традиционного церковного общения, а потому подобные споры и нападки способны сеять и питать сомнения, колебания и расколы среди истинно верующих христиан.

Источник: Седмица.ру