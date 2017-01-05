Губернатор американского штата Кентукки второй раз подряд объявил Год Библии

Как сообщает Christian News, губернатор американского штата Кентукки Мэтт Бевин (Matt Bevin) издал указ, которым он объявил наступающий 2017-й год Годом Библии. Отмечается, что губернатор Бевин издает подобный указ уже второй год подряд.

В своем распоряжении М. Бевин ссылается на авторитет прежних американских президентов, которые в своих выступлениях неоднократно подчеркивали важность Священного Писания.

«Президент Гарри С. Трумэн сказал: “Фундаментальные основы законодательства этой страны были даны Моисею на горе [Синай]. Фундаментальные основы нашего Билля о правах опираются на учение, которое мы находим в Исходе и Евангелии от Матфея, у Исаии и святого Павла”», — говорится в распоряжении губернатора Кентукки.

«Кроме того, чтобы побудить американцев заново открыть “бесценное и вечное послание” Библии, в 1983 году президент Рональд Рейган объявил Год Библии в США, — напомнил в своем указе М. Бевин. — Он подчеркнул тогда, что ”Среди прочих факторов, которые повлияли на формирование Соединенных Штатов как самобытной нации, никакой другой нельзя назвать более фундаментальным и непреходящим, чем Библия”».

В указе также говорится, что в 2017 году по всему штату Кентукки уже во второй раз пройдет марафон чтения Библии. Он начнется 1 января, и участники марафона по очереди прочитают отрывки из Библии, начиная книгой Бытия и заканчивая Откровением.

Главным вдохновителем и организатором «Библейского марафона» стал пастор евангелической общины Christian Fellowship в г. Сомерсет Марк Харрелл (Mark Harrell). В комментарии для издания он высказал надежду на то, что в марафоне по чтению Библии примут участие жители всех 120-ти округов штата. Пока свое участие подтвердили 70 округов.

«В полночь 1 января кто-то в округе начнет читать Библию в течение 15 минут, а затем кто-то еще, а потом кто-то еще, и так далее, пока вся Библия не будет прочитана вслух», — объяснил М. Харрелл.

По его оценкам, в общей сложности на прочтение всей Библии у прихожан церквей Кентукки уйдет около трех с половиной дней.

Он также отметил, что губернатор Мэтт Бевин призвал его продолжить традицию проведения марафона в наступающем году.



Вера в Первую поправку против веры в Библию

Однако инициатива кентуккийского губернатора встретила протесты со стороны общественных организаций, выступающих с атеистических позиций. В частности, заявления с осуждением указа М. Бевина прозвучали со стороны Американского союза защиты гражданских свобод (англ. American Civil Liberties Union, ACLU) и фонда «Свобода от религии» (англ. Freedom From Religion Foundation, FFRF).

«Данный указ исключает и ограничивает права тех жителей Кентукки, которые не исповедуют христианство, или не являются верующими, или верят в патриотический принцип соблюдения Первой поправки, дабы сохранить правительство от влияния на него религии. Использование светского поста губернатора для пропаганды религиозной книги является недопустимым злоупотреблением властью», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте FFRF.



Религиозная традиция в календаре американских праздников

Первые случаи установления специальных дней поста и молитвы относятся к 1760—1770-м годам. Например, в сентябре 1768 года в Бостоне объявили день поста и молитвы в знак протеста против планов британской короны разместить в городе войска. В Вирджинии день поста и молитвы был учрежден 1 июня 1774 года, в знак протеста против блокады Бостонского порта кораблями британского флота. Тогда общую молитву возглавили местные священнослужители.

В 1798 году президент Джон Адамс установил Национальный день смирения, молитвы и поста. В 1863 году президент Авраам Линкольн провозгласил Национальный день поста. Президент Томас Джефферсон в бытность губернатором штата Вирджиния установил День молитвы и благодарения.

С 1952 года Национальный день смирения, молитвы и поста, установленный Дж. Адамсом, носит официальное название Национальный день молитвы и отмечается первый четверг мая.

В 2011 году представители фонда Freedom From Religion обратились с судебным иском о признании установления Национального дня молитвы неконституционным. Однако в апреле 2011 года единогласным решением членов Федерального апелляционного суда иск был отклонен.

Пример штата Кентукки — не единственный подобного рода. Так, в апреле 2016 года сенат законодательного собрания штата Теннесси официально провозгласил Библию официальной книгой штата.

Сторонники законопроекта подчеркнули, что таким образом подчеркивается важность Библии в истории Соединенных Штатов, а не только ее религиозное значение.

В то же время в начале 2015 года законопроект о признании Библии официальной книгой штата был отклонен в Миссисипи.

Источник: Rublev.com