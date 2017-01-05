Губернатор американского штата Кентукки второй раз подряд объявил Год Библии

Губернатор американского штата Кентукки второй раз подряд объявил Год Библии

Январь 05, 2017

Как сообщает Christian News, губернатор американского штата Кентукки Мэтт Бевин (Matt Bevin) издал указ, которым он объявил наступающий 2017-й год Годом Библии. Отмечается, что губернатор Бевин издает подобный указ уже второй год подряд.

В своем распоряжении М. Бевин ссылается на авторитет прежних американских президентов, которые в своих выступлениях неоднократно подчеркивали важность Священного Писания.

«Президент Гарри С. Трумэн сказал: “Фундаментальные основы законодательства этой страны были даны Моисею на горе [Синай]. Фундаментальные основы нашего Билля о правах опираются на учение, которое мы находим в Исходе и Евангелии от Матфея, у Исаии и святого Павла”», — говорится в распоряжении губернатора Кентукки.

«Кроме того, чтобы побудить американцев заново открыть “бесценное и вечное послание” Библии, в 1983 году президент Рональд Рейган объявил Год Библии в , — напомнил в своем указе М. Бевин. — Он подчеркнул тогда, что ”Среди прочих факторов, которые повлияли на формирование Соединенных Штатов как самобытной нации, никакой другой нельзя назвать более фундаментальным и непреходящим, чем ”».

В указе также говорится, что в 2017 году по всему штату Кентукки уже во второй раз пройдет марафон чтения Библии. Он начнется 1 января, и участники марафона по очереди прочитают отрывки из Библии, начиная книгой Бытия и заканчивая Откровением.

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Главным вдохновителем и организатором «Библейского марафона» стал пастор евангелической общины Christian Fellowship в г. Сомерсет Марк Харрелл (Mark Harrell). В комментарии для издания он высказал надежду на то, что в марафоне по чтению Библии примут участие жители всех 120-ти округов штата. Пока свое участие подтвердили 70 округов.

«В полночь 1 января кто-то в округе начнет читать Библию в течение 15 минут, а затем кто-то еще, а потом кто-то еще, и так далее, пока вся Библия не будет прочитана вслух», — объяснил М. Харрелл.

По его оценкам, в общей сложности на прочтение всей Библии у прихожан церквей Кентукки уйдет около трех с половиной дней.

Он также отметил, что губернатор Мэтт Бевин призвал его продолжить традицию проведения марафона в наступающем году.


Вера в Первую поправку против веры в Библию

Однако инициатива кентуккийского губернатора встретила протесты со стороны общественных организаций, выступающих с атеистических позиций. В частности, заявления с осуждением указа М. Бевина прозвучали со стороны Американского союза защиты гражданских свобод (англ. American Civil Liberties Union, ACLU) и фонда «Свобода от религии» (англ. Freedom From Religion Foundation, FFRF).

«Данный указ исключает и ограничивает права тех жителей Кентукки, которые не исповедуют , или не являются верующими, или верят в патриотический принцип соблюдения Первой поправки, дабы сохранить правительство от влияния на него религии. Использование светского поста губернатора для пропаганды религиозной книги является недопустимым злоупотреблением властью», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте FFRF.


Религиозная традиция в календаре американских праздников

Первые случаи установления специальных дней поста и молитвы относятся к 1760—1770-м годам. Например, в сентябре 1768 года в Бостоне объявили день поста и молитвы в знак протеста против планов британской короны разместить в городе войска. В Вирджинии день поста и молитвы был учрежден 1 июня 1774 года, в знак протеста против блокады Бостонского порта кораблями британского флота. Тогда общую молитву возглавили местные священнослужители.

В 1798 году президент Джон Адамс установил Национальный день смирения, молитвы и поста. В 1863 году президент Авраам Линкольн провозгласил Национальный день поста. Президент Томас Джефферсон в бытность губернатором штата Вирджиния установил День молитвы и благодарения.

С 1952 года Национальный день смирения, молитвы и поста, установленный Дж. Адамсом, носит официальное название Национальный день молитвы и отмечается первый четверг мая.

В 2011 году представители фонда Freedom From Religion обратились с судебным иском о признании установления Национального дня молитвы неконституционным. Однако в апреле 2011 года единогласным решением членов Федерального апелляционного суда иск был отклонен.

Пример штата Кентукки — не единственный подобного рода. Так, в апреле 2016 года сенат законодательного собрания штата Теннесси официально провозгласил Библию официальной книгой штата.

Сторонники законопроекта подчеркнули, что таким образом подчеркивается важность Библии в истории Соединенных Штатов, а не только ее религиозное значение.

В то же время в начале 2015 года законопроект о признании Библии официальной книгой штата был отклонен в Миссисипи.

 

Источник: Rublev.com

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