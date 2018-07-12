Грузия: в день свв. Петра и Павла в соборе Самеба пройдет массовое крещение

В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы (Самеба) 12 июля, в день свв. апостолов Петра и Павла, состоится массовое крещение. Об этом ранее объявил Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II во время воскресной проповеди, передает Благовест-инфо.

54-е всеобщее крещение состоится во второй половине дня. Как сообщают в организационной группе всеобщего крещения, новыми крестниками Патриарха Грузинского станут более 600 младенцев.

Родителям и близким младенцев будут переданы в дар для малышей крестильные крестики и соответствующие свидетельства, сообщает «Грузия онлайн».

На сегодняшний день у Патриарха Илии II 35 538 крестников. Это третьи и последующие дети в семьях обвенчанных родителей.

Первое всеобщее крещение младенцев предстоятелем Грузинской Церкви состоялось 19 января 2008 года. Целью инициативы Патриарха является улучшение демографической ситуации в Грузии.