Грузия: в день свв. Петра и Павла в соборе Самеба пройдет массовое крещение

Грузия: в день свв. Петра и Павла в соборе Самеба пройдет массовое крещение

Июль 12, 2018

В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы (Самеба) 12 июля, в день свв. апостолов Петра и Павла, состоится массовое . Об этом ранее объявил во время воскресной проповеди, передает Благовест-инфо.

54-е всеобщее крещение состоится во второй половине дня. Как сообщают в организационной группе всеобщего крещения, новыми крестниками Патриарха Грузинского станут более 600 младенцев.

Родителям и близким младенцев будут переданы в дар для малышей крестильные крестики и соответствующие свидетельства, сообщает « онлайн».

На сегодняшний день у Патриарха Илии II 35 538 крестников. Это третьи и последующие в семьях обвенчанных родителей.

Первое всеобщее крещение младенцев предстоятелем Грузинской Церкви состоялось 19 января 2008 года. Целью инициативы Патриарха является улучшение демографической ситуации в Грузии.

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