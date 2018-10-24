Грузия и Ватикан сожалеют из-за «сложных отношений» РПЦ и Константинополя

Патриарх Грузии Илия II и Cекретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер на встрече в Тбилиси выразили сожаление в связи со «сложными отношениями РПЦ и Константинопольского Патриархата» из-за украинской автокефалии, сообщила пресс-служба Грузинской Патриархии.

«Сторонами было выражено огорчение в связи существующими на сегодня сложными отношениями Московской Патриархии и Константинопольского Патриархата», — говорится в заявлении пресс-службы, размещенном во вторник на ее сайте. По данным пресс-службы, иерархи отметили важность защиты религиозных ценностей поскольку «мир терпит нехватку веры». Представители Православной и Католической Церквей молятся за мир, добавили в Патриархии.

Источник: РИА-Новости