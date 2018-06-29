Греция требует вернуть скульптуры Парфенона, вывезенные в Великобританию в XIX веке

Великобритания отказывается идти навстречу Греции в вопросе возвращения мраморных скульптур Парфенона, вывезенных из страны в XIX веке, сообщает Правмир со ссылкой на ТАСС.

Об очередной попытке возвращения мраморов сообщил глава правительства Греции Алексис Ципрас. Он потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вернуть мраморные скульптуры Парфенона.

“Мраморы принадлежат мировому культурному наследию, но их настоящее место – это Парфенон”, – заявил Ципрас.

Скульптуры вывез бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин, получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя “некоторые обломки камней с надписями и фигурами”. В 1802 году он переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона. Таким образом в Лондоне оказалось около 50% всех мраморных украшений Парфенона.

Афины неоднократно требовали от Лондона возвращения мраморов Элгина как неотъемлемой части национального достояния. Спор возобновился с новой силой в связи с открытием современного музея Акрополя в 2009 году. В Греции утверждают, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. кв. м позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.

Лондон отвечает отказом, ссылаясь на то, что их приобретение лордом Элгином было юридически законно для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.