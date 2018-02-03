Греко-католики Украины готовы к диалогу с Русской церковью, считает секретарь Конференции католических епископов России

Москва. 3 февраля. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский высказал мнение, что Греко-католическая Церковь Украины открыта к диалогу с Русской Православной Церковью.

«Я могу заверить по моим личным наблюдениям, что со стороны Греко-католической Церкви есть добрая воля к диалогу», — сказал о. Игорь в пятницу на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, гаванская встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска стимулировала православно-католический диалог на Украине, в частности диалог между Греко-католической и Православной Церквами.

Он напомнил, что проблема греко-католиков всегда была камнем преткновением в отношениях между двумя Церквами, подчеркнув, однако, что униаты – «часть Католической Церкви, которая тоже может вести диалог».

Источник: Интерфакс