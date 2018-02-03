Греко-католики Украины готовы к диалогу с Русской церковью, считает секретарь Конференции католических епископов России

Греко-католики Украины готовы к диалогу с Русской церковью, считает секретарь Конференции католических епископов России

Февраль 03, 2018

Москва. 3 февраля. Генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник высказал мнение, что Греко-католическая Церковь Украины открыта к диалогу с Русской Православной Церковью. 

«Я могу заверить по моим личным наблюдениям, что со стороны Греко-католической Церкви есть добрая воля к диалогу», — сказал о. Игорь в пятницу на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, гаванская встреча Патриарха Кирилла и Папы Франциска стимулировала на Украине, в частности между Греко-католической и Православной Церквами.

Он напомнил, что проблема греко-католиков всегда была камнем преткновением в отношениях между двумя Церквами, подчеркнув, однако, что униаты – «часть Католической Церкви, которая тоже может вести диалог».

 

Источник: Интерфакс

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