Греко-католики будут праздновать Крещение Руси в тот же день, что и православные братья, – глава УГКЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви архиепископ Святослав Шевчук заявил, что католики византийского обряда планируют принять участие в праздновании 1030-летия крещения Руси в те дни, когда это делают православные, то есть 28 июля. Поскольку, по словам Верховного архиепископа УГКЦ, «наша Церковь на протяжении всей своей 1030-летней истории существования праздновала это событие, постоянно отмечала свои истоки и корни, никогда этого не забывала».

Хотя, уточнил Блаженнейший Святослав, «древняя традиция велит нам праздновать 14 августа. Но 28 июля мы будем объединяться в этом праздновании с украинским государством, поскольку это государственный праздник, а также с нашими православными братьями. В период этих государственных праздников мы никогда не организовывали в Киеве своих акций для того, чтобы не быть «антитезой» для наших православных братьев».

«Мы всегда пытались этим празднованием подчеркивать не то, что нас разъединяет, а то, что объединяет. А объединяет нас именно это крещение, которое мы собственно празднуем», – отметил предстоятель УГКЦ.

Он также поздравил всех христиан Украины по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси.

«Желаю всем нам руководствоваться своей верой в Бога, когда мы принимаем важные решения в жизни, чтобы в любых обстоятельствах мы всегда оставались христианами, а также сохранили этот дар, который наш народ, как крупнейшее национальное сокровище, из поколения в поколение передавало его своим потомкам», – пожелал монс. Святослав Шевчук.

«Желаю, чтобы наше христианство не было номинальным или формальным, когда мы что-то празднуем, а чтобы мы были христианами в нашей повседневной жизни и нашей верой в Бога руководствовались тогда, когда принимаем необходимые государственные или личные решения», – добавил духовный лидер греко-католиков.

Вместе с тем 14 августа у греко-католиков пройдут торжественные богослужения, «чтобы каждый верующий нашей Церкви мог обновить свою христианскую жизнь», ведь «праздновать в христианском смысле — это не значит только отбыть какое-то громкое показательное событие, а это значит обновить свое христианское тождество, как будто заново черпнуть из источника, каким для нашей христианской тождественности является крещение Киевской Руси равноапостольным князем Владимиром».

По материалам РИСУ и REGNUM