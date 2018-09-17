Греческий митрополит призвал Патриарха Варфоломея не допустить раскола‍

Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим обвинил Константинопольского Патриарха Варфоломея в расколе православия и призвал его покаяться и прекратить провоцировать схизму.

Кифирская и Антикифирская митрополия входят в Элладскую Православную Церковь.

Упорство Патриарха Варфоломея по предоставлению раскольникам на Украине автокефалии ведет к печальным результатам, Константинопольскому патриарху вместо общения с Папой Римским следует объявить покаяние, говорится в заявлении митрополита Серафима, которое поступило в распоряжение РИА Новости.

«Я был очень глубоко опечален, услышав о прерывании церковного общения патриархата Московского со Вселенским патриархатом. К этим печальным и плачевным результатам привело упорство Константинопольского патриархата по предоставлению автокефалии украинским раскольникам, которые отделены от Православной Церкви, то есть от всех православных патриархатов и поместных автокефальных Православных Церквей, и составляют незначительное меньшинство украинского народа», — заявил митрополит.

Серафим напомнил, что до недавнего времени Константинопольский патриархат признавал только каноническую Украинскую Православную Церковь под предстоятельством митрополита Онуфрия.

«Сейчас он по своим личным причинам дает автокефалию раскольникам Украины и пересматривает священный порядок и каноническую православную архиепископию Украины, которую признает не только Русская Православная Церковь, но и все другие поместные Православные Церкви», — говорится в документе.

«Раскольники, как известно, не являются Церковью, и общение с ними запрещено божественными и святыми канонами, Апостольскими и Вселенскими соборами. К чему тогда это упорство и настойчивость Вселенского Патриарха Варфоломея по признанию раскольников как автокефальной Церкви? Для провокации расколов и разделений в единой всеобщей и апостольской Церкви Христа?» — отмечается в заявлении.

Священнослужитель отметил, что многие смуты были вызваны и спровоцированы решениями Всеправославного собора, прошедшего на Крите в июне 2016 года, и заявил, что молится за то, чтобы Церковь справилась с духовным кризисом и избежала болезненных для единства православной паствы последствий.

«Потому что известно от святого Иоанна Златоуста, что «грех раскола не смывается даже мученической кровью», — заявил митрополит Кифирский.

Константинопольский патриархат ранее сообщил, что «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии» назначил своих экзархов в Киеве.

Синод РПЦ в пятницу пошел на фактический «разрыв дипломатических отношений» с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского Патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем тысячелетнюю историю.