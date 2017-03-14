Готовится II этап акции «Папа для Украины». Общая сумма помощи — около 16 млн евро

На Донбассе близится к завершению первый этап гуманитарной акции «Папа для Украины» для помощи пострадавшим от военных действий. На сегодняшний день помощь получили около 200 тысяч человек, сообщили в пресс-службе акции «Папа для Украины».

В настоящее время в «серой зоне» Донбасса реализуется проект гуманитарной помощи, инициированный Папой Римским Франциском. Откликнувшись на его призыв, 24 апреля 2016 года во всех римско-католических храмах Европы прошел сбор средств для пострадавших от войны, независимо от религиозной, этнической принадлежности или политических взглядов. Позже Понтифик пожертвовал из личного фонда 5 млн евро на эти цели. Общая сумма помощи составила около 16 млн евро.

По словам пресс-секретаря акции «Папа для Украины» Елены Кулыгиной, гуманитарной помощью были охвачены практически все населенные пункты вдоль линии разграничения на Донбассе. Общее количество лиц, которым была оказана помощь, составляет около 200 тысяч.

«Акция охватывает около 70 тысяч наиболее незащищенных семей – многодетных, неполных, малообеспеченных, матерей с новорожденными детьми, около 80 тысяч детей и 40 тысяч пенсионеров. 90 тысяч человек получили или получат в ближайшее время медицинскую помощь – лекарства, в том числе для онкобольных и больных гепатитом С, а также средства личной гигиены. Около 100 тысяч человек были обеспечены продуктами питания. Еще для около 10 тысяч человек были проведены работы по утеплению и ремонту жилья – закуплены «буржуйки», дрова, отремонтированы окна», – рассказала Елена.

По словам главы специального Технического комитета акции, который занимается приемом заявок и распределением помощи, епископа Яна Собило, ход акции контролируется Государственным секретариатом Ватикана и Папским советом «Cor Unum» через Апостольскую нунциатуру (посольство Ватикана) в Украине.

Епископ также подчеркнул, что Папа Франциск не делает различия между людьми, живущими по обе стороны от линии разграничения – помощь предназначена всем, кто в ней нуждается. Приоритет отдается людям, имеющим острые потребности, детям, пенсионерам, одиноким людям и инвалидам. При этом «помощь получают все – и православные, и протестанты, и мусульмане, и атеисты», – подчеркнул он.

Как рассказала Елена Кулигина, в настоящее время ведется подготовка ко второму этапу акции: изучаются новые гуманитарные нужды жителей «серой зоны», проводится соответствующий мониторинг, проверки и согласования.

Напомним, 14-15 февраля текущего года в Донецкой области побывал Апостольский нунций на Украине архиепископ Клаудио Гуджеротти. Во время поездки он, в том числе, посетил Авдеевку, встретился с детьми, временно эвакуированными из этого города, а также дал старт инициативе «мгновенной чрезвычайной помощи» для пострадавших от военных действий.