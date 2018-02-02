Госсекретарь Ватикана: «В Китае нет двух Церквей»

Необходимо «вновь выучить язык сотрудничества и общения» с надеждой, что однажды мы не будем больше говорить о «законных» и «незаконных», «подпольных» и «официальных» епископах в Китае: об этом заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, комментируя ситуацию Церкви в КНР.

Госсекретарь подчеркнул, что в диалоге с Китаем Святейший Престол преследует «духовную цель»: «Церковь не просит ничего, кроме исповедания собственной веры и окончательного закрытия долгого периода противостояний, чтобы открыть пространство для роста доверия и для позитивного вклада католиков во благо всего общества». Это требует «больших и малых жертв», добавил госсекретарь, — «всем должно быть ясно, что это не плата за политический обмен»: «В Китае, быть может, больше, чем в каком бы то ни было другом месте, католики сумели сберечь, несмотря на многочисленные трудности и страдания, подлинное сокровище веры, твердо держась уз иерархического общения между епископами и преемником Петра». Задача Святейшего Престола заключается именно в защите этого общения.

«В Китае не существует двух Церквей, но есть две общины верных, призванных совершить постепенный путь примирения и единства», — отметил кард. Пьетро Паролин. Для этого нужно найти «реалистичные пастырские решения, которые позволят бы католикам жить своей верой и продолжать дело евангелизации в специфическом китайском контексте». Святейший Престол знает о тяжелых страданиях, пережитых китайским народом, его самоотверженном свидетельстве Евангелия. Выбор епископов в этих условиях является решающим: «Мы не можем забывать, что вопрос свободы Церкви и назначения епископов всегда был значимым вопросом в отношениях между Святейшим Престолом и государствами». Кардинал Паролин подчеркивает, что необходимы «время и терпение»: но когда этот вопрос будет решен, остальные трудности не смогут воспрепятствовать китайским католикам жить в единстве между собой и с Папой.

Сославшись на Послание Папы Бенедикта XVI китайским католикам, кард. Паролин подчеркнул, что «специфическая миссия Церкви заключается не в смене структур или государственного управления, но в возвещении людям Христа, Спасителя мира, укрепляющей силой Бога». «Церковь в Китае не намерена заменить собой государство, но стремится внести мирный, позитивный вклад в общее благо», — сказал госсекретарь Ватикана кард. П. Паролин.

Источник: Радио Ватикана