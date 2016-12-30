Госсекретарь Ватикана призывает дипломатов развивать «культуру встречи»

Католическая ассоциация «Миссионеры политического милосердия» празднует 20 лет своего служения. По этому случаю она организовала семинар для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обратился к его участникам с особым посланием, в котором он подчеркивает значение этого семинара для «продвижения сферы действий в области справедливости и социального милосердия внутри всех наций и в отношениях между народами». Кардинал призывает дипломатов прежде всего развивать «культуру встречи», о которой постоянно напоминает Папа Франциск.

Госсекретарь одобряет создание «Дома политического милосердия», цель которого – поддерживать общение между послами, аккредитованными при Святейшем Престоле, содействовать их сотрудничеству друг с другом, организовывать встречи для углубления различных вопросов международной обстановки. «Дом политического милосердия» — это также место встречи между послами и главами департаментов Святейшего Престола. Кардинал подчеркивает и роль Высшего института политического милосердия, созданного в лоне ассоциации. Этот институт проводит курс «дипломатии ценностей» для служащих дипкорпуса при Св. Престоле.

Ватиканский госсекретарь упоминает о недавно прошедшем семинаре на тему «Религии и дипломатия», который сыграл важную роль в том, чтобы «заполнить разрыв, часто существующий между теоретическим вкладом и реальным положением дел». Кардинал констатирует, что «западные общества уже давно признали в религиях ресурс для геополитического равновесия и вместе с тем необходимый аспект любой политики, цель которой – мир между народами».

«Святейший Престол никогда не прекратит трудиться, посредством своего правового и нравственного авторитета, во имя того, чтобы в каждой стране христиане и люди доброй воли могли свободно содействовать общему благу», — пишет кардинал Паролин. В конце послания он подчеркивает, что ассоциация «Миссионеры политического милосердия» за двадцать лет служения сумела создать атмосферу доверия и дружбы, незаменимую для плодотворного диалога, без которого сегодня не обойтись для установления отношений мира и подлинного сотрудничества между народами и культурами.

Источник: Радио Ватикана