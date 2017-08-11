Госсекретарь Ватикана посетит Россию 21-23 августа 2017 г.

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин посетит Россию 21-23 августа, возможна его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили ТАСС в среду в секретариате Апостольской нунциатуры в Москве.

«Подтверждается визит в Россию государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина 21-23 августа, — отметили в представительстве Ватикана. — Планируется, что 23 августа пройдет его встреча в Сочи с президентом России Владимиром Путиным». Официальным подтверждением пресс-службы Кремля ТАСС пока не располагает.

Кроме того, отметил собеседник агентства, госсекретарь 22 августа встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. В рамках визита кардинал Паролин также отслужит Мессу для католической общины в Кафедральном соборе Москвы.

В интервью, данном накануне визита итальянскому изданию Corriere della sera, ватиканский иерарх пояснил, что в последние годы посетил немело стран постсоветского пространства, в частности Белоруссию, Украину, страны Балтии. «Таким образом, у меня теперь будет возможность, так сказать, дополнить картину, совершив визит в Россию. Как бывает в подобных случаях, я смогу напомнить местным католикам о духовной близости с ними Папы Римского Франциска. Также я встречусь с наиболее высокопоставленными российскими руководителями, чтобы поговорить о двусторонних и международных проблемах», — сказал госсекретарь Ватикана.

Он подтвердил, что, «если не произойдет чего-то непредвиденного», в ходе поездки также состоится встреча с Патриархом Кириллом.

Отвечая на вопрос о том, намерен ли он обсуждать в России темы Украины, Сирии и Ближнего Востока, кардинал Паролин заверил, что «данные проблемы, равно как и конфликты в других частях света, всегда вызывают обеспокоенность и пристальное внимание со стороны Св. Престола».

«Необходимость срочно и мирным образом решать проблемы наверняка станет одной из главных тем на моих переговорах», — добавил собеседник газеты.

Говоря о предстоящих контактах с Русской Православной Церковью, кардинал сказал, что отправится в Москву в качестве «сотрудника Папы Франциска», поэтому передаст Патриарху Кириллу, прежде всего, теплое и братское приветствие понтифика.

«Я думаю, также у нас будет возможность обсудить взаимодействие наших Церквей, а также — вопрос взаимодействия между церковью и обществом по духовным, политическим и культурным вопросам».

Госсекретарь Ватикана подчеркнул, что целью его поездки не является обсуждение возможности визита понтифика в РФ. «Среди целей моего визита не фигурирует вопрос о подготовке возможного визита Папы Римского Франциска в Россию. В то же время я надеюсь, что с Божьей помощью моя поездка приведет к положительному развитию событий и по этому направлению», — заявил он.

По материалам ТАСС и Интерфакса