Госсекретарь Ватикана и Патриарх Кирилл обсудят ситуацию на Украине

Москва, 16 августа. Украинский вопрос будет одной из тем обсуждения во время предстоящего визита госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина в Москву 21-23 августа.

«Не снимается с повестки украинский вопрос, который остается проблемным в отношениях двух Церквей, а также имеет гуманитарное измерение», — сказал порталу «Интерфакс-Религия» во вторник секретарь синодального Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).

Он подчеркнул, что в РПЦ ценят позицию Ватикана по данному вопросу, которая не позволяет использовать Святейший Престол для спекуляций с целью дальнейшей эскалации украинского кризиса и для того, чтобы вывести конфликт в стране в сугубо религиозную плоскость».

Священник отметил, что визит проходит на фоне активизировавшихся после встречи Патриарха и Папы отношений между Русской Православной Церковью и Ватиканом и «обозначит очередной этап взаимодействия, которое развивается по самым разным направлениям».

«Русская Православная Церковь и Римско-Католическая Церковь являются самыми крупными христианскими общинами в мире. Их лидеры не боятся брать на себя ответственность авторитетно влиять на те процессы, которые происходят сегодня в обществе, возвышать свой голос в защиту традиционной нравственности, в поддержку христиан, страдающих в разных регионах мира, в первую очередь на Ближнем Востоке, и по целому ряду других вопросов, от успешного решения которых зависит будущее всего человечества», — сказал отец Стефан.

Отвечая на вопрос о возможности обсуждения на встрече перспектив визита Папы Франциска в Москву, священник напомнил недавнее интервью госсекретаря Ватикана, в котором тот заявлял, что не намерен говорить об этом с Патриархом Кириллом в ходе своего визита.