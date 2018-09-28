Госдума окончательно одобрила повышение пенсионного возраста для россиян

27 сентября Госдума РФ приняла закон о пенсионной реформе, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Наблюдатели не приминули отметить, что нижняя палата парламента утвердила закон о повышении пенсионного возраста в день Воздвижения Святого Креста по юлианскому календарю.

В четверг Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», который предусматривает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60. За это решение проголосовали 333 депутата, 62 высказались против. Закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 для мужчин и 60 для женщин. Стаж для досрочного выхода на пенсию составит для мужчин 42 года, а для женщин – 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин – как и при нынешнем пенсионном возрасте.

Правительство предложило начать переходный период для повышения пенсионного возраста в России с 2019 года. Предполагалось, что возрастная планка выхода на пенсию будет расти пошагово для женщин до 63 лет к 2034 году, а для мужчин — до 65 лет к 2028 году. В начале сентября Владимир Путин в специальном обращении к россиянам высказал ряд предложений по смягчению планируемой пенсионной реформы. Он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми и предоставить разнообразные льготы людям предпенсионного возраста. Все поправки президента были приняты депутатами во втором чтении законопроекта.

Теперь закон направляется на рассмотрение в Совет Федерации. Источник сообщил, верхняя палата рассмотрит документ 3 октября. В случае одобрения его сенаторами документ поступит президенту РФ, который вправе его подписать или отклонить.

При этом недавние соцопросы показали, что большинство россиян не одобряют данную реформу в той форме, как она проводится.

По материалам «Интерфакса» и других СМИ