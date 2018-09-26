Госдепартамент США высказался в поддержку автокефалии Православной Церкви на Украине

США считают Вселенского патриарха Варфоломея голосом толерантности и диалога и поддерживают сторонников украинской автокефалии, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

«Соединенные Штаты уважают возможность православных религиозных лидеров и верующих Украины следовать путем автокефалии в соответствии с их убеждениями. Мы уважаем Вселенского патриарха как голос религиозной толерантности и межконфессионального диалога», — говорится в заявлении Х.Нойерт, опубликованном во вторник на сайте госдепа.

США поддерживают Украину, которая, как выразилась Х.Нойерт, «намечает свой собственный путь и принимает собственные решения и ассоциации, свободные от внешних вмешательств».

Представитель госдепартамента заявила при этом, что США «решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе, свободу членов групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства», передаёт «Интерфакс».