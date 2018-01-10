Госдепартамент США опубликовал список стран – злостных нарушительниц религиозных свобод

Вашингтон, 10 января. Государственный департамент США опубликовал 4 января доклад о религиозной свободе в мире. К тексту прилагается список десяти стран, являющихся наиболее злостными нарушителями свободы совести.

По мнению американских дипломатов, «особую озабоченность» нарушение религиозных свобод вызывает в таких странах, как Иран, Китай, Мьянма, Саудовская Аравия, Северная Корея, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эритрея. Все эти государства уже фигурировали в списках, составлявшихся в предыдущие годы. Еще одна страна, где, как считают в госдепе, злостно попирают религиозные свободы, – Пакистан – переведена в новую категорию: «список особого мониторинга».

В странах, вызывающих у экспертов из Вашингтона «особую озабоченность», имеют место «систематические, длительные и вопиющие» нарушения религиозных свобод. Что касается «списка особого мониторинга», то включенные в него государства «участвуют либо проявляют терпимость по отношению к серьезным нарушениям» этих свобод.

Источник: Благовест-инфо