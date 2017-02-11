Горячие темы церковной жизни в беседе Папы Франциска с монашескими настоятелями

В связи с выходом юбилейного номера журнал «La Civilta’ Cattolica» разместил на своих страницах обширные отрывки из трехчасовой беседы Папы Франциска с монашескими настоятелями, с которыми он встречался в Ватикане 25 ноября прошлого года. 140 настоятелей монашеских институтов принимали участие в 88-й Генеральной ассамблее.

Отвечая на вопрос о следующем Синоде Епископов, посвященном молодежи и распознаванию призваний, Папа отметил, что распознавание – это одна из самых больших проблем в подготовке к священству. Наставники привыкли к « формулам, к черному и белому», в то время как распознавание побуждает идти «по серому, согласно воле Божьей».

Папа Франциск выразил обеспокоенность угасанием монашеской жизни на Западе, но в то же время и появлением новых монашеских институтов. «Я не говорю, что новых монашеских институтов не должно быть, — пояснил Папа, — но в некоторых случаях есть повод задуматься о том, что происходит. Некоторые из них кажутся большим новшеством, выражением огромной апостольской силы, они привлекают многих и потом… терпят крах. Иногда оказывается, что там происходили скандальные вещи». Безусловно, некоторые общины рождаются от Святого Духа, но другие – от человеческой харизмы, «от харизматической личности, которая притягивает своими человеческими талантами и очарованием». Папа признался, что, когда он слышит о росте призваний в новых институтах, то чувствует обеспокоенность: «Святой Дух не действует согласно логике человеческого успеха». Некоторые новые конгрегации проповедуют традиционный аскетизм, покаянные практики, «кажутся солдатами, готовыми на все для защиты веры и добрых нравов… а потом разражается скандал с основателем или основательницей». «У Иисуса иной стиль, — добавил Папа. – Он не шумит, а несет крест. Святой Дух не имеет ничего общего с триумфализмом».

Папа затронул тему почитания Девы Марии и подчеркнул, что оно не является подлинным, когда мы «Богородицу воспринимаем как начальника почтового отделения, который ежедневно приносит письмо и говорит: дети мои, делайте сегодня то, а завтра это». «Истинная Богородица порождает Иисуса в нашем сердце, — пояснил Папа. — Богородица-суперзвезда, которая ставит себя в центр, не относится к католичеству».

Папу спросили, откуда он черпает свое спокойствие. «Я не принимаю успокоительных пилюль», — ответил Папа и сказал, что итальянцы знают хорошее средство: «Чтобы жить мирно, необходимо здоровое наплевательство». Да, коррупция в Ватикане не может не тревожить, добавил Св. Отец и рассказал, что он постоянно кладет записки с прошениями к святому Иосифу, изображение которого «уже завалено записками»: «Поэтому я сплю хорошо».

Затем Папа остановился на общинной жизни, которую некоторые святые называли непрерывным покаянием. «В некоторых общинах с людей снимают три шкуры, — констатировал Папа. – Нехорошо, когда в общине нет милосердия». Монашеские общины должны стать примером для церковных структур, куда вошел мирской и «княжеский» дух. «Чтобы чувствовать себя князьками, необязательно быть кардиналами, — отметил Папа, — достаточно быть клерикалами». Монахи же могут дать свидетельство смиренного братства и «перевернутого айсберга», верхушка которого находится в самом низу.

Наконец, Папа ответил на вопрос о сексуальных злоупотреблениях духовенства. Он отметил, что в половине случаев их авторы сами были жертвами насилия в детстве. Речь идет о болезни, поэтому, чтобы не сеять ее в будущем, нужно очень внимательно относиться к кандидатам в священники и быть уверенными в их аффективной зрелости.

Источник: Радио Ватикана