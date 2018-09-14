Горькое лекарство. Мысли в праздник Воздвижения Святого Креста

Сегодня томик Писания случайно выскользнул из руки, и подумалась – вот же, какая тяжеленькая книжка! Действительно, если подумать, как много предложений, разъяснений и рецептов «как себе помочь», рекомендаций и советов оставил нам Христос, много…, но среди них нет ни одного приказа. Спаситель не бегает за нами с палкой и книжкой, Он просто висит на Кресте и ждет…

Ждет моего свободного соУчастия в Жертве.

Крест, осеняющий собой нашу пустыню греха – то самое горькое лекарство от яда, которое нужно принять не как проклятие и кару, но благословение. И сияющий во славе знак любви Божией к нам – вот такой вызывающе безумный – с распятым на нем Сыном – дар от всего Божьего Сердца своим детям. Равнодушным и эгоистичным детям, которые бегут мимо, играя в жестокие игры. Ежедневно мы так и поступаем, безразлично отмахиваясь от сияния, исходящего из Его ран, не подставляя рук потоку исцеляющего милосердия. Куда мы бежим, зачем, за кем?

Ведь только в этом сиянии мы получаем шанс стать взрослыми, стать людьми.

Не раз и не два за последние недели слышу о том, что Церковь атакована злыми силами, дескать, весь шум инспирирован её врагами, всё это происки «понятно кого» и так далее. Шелестят цитаты про рыкающих львов и прочих гадов. Да? Как удобно! Друзья, не падайте в эту ловушку.

Не всё так просто. «Понятно кто», безусловно, радостно потирает лапы, ему очень нужны отпавшие, смутившиеся и испугавшиеся, но еще больше ему хочется зацепить уверенных и сильных, твердых и надежных, а здесь все средства хороши. Особенно лозунги о борьбе за общее благо, честное имя и защиту праведников.

Really? А нуждается ли праведник в защите от правды? Разве ему надо прикрываться заботой о честном имени? Неужели, в своей праведности он так уязвим?

Да и какое честное имя в случае церкви? Те, кто внутри, знают всю мерзость, веками творимую под золотым покровом. Кто снаружи – скоро узнает еще больше и красочнее, пророчествую, дайте еще пару лет, и мы получим на нетфликсе сериалы по теме. Отчетов и обвинений будет еще больше.

Ужас? Нет! Слава Богу!

Потому что преступления реальны. Вина реальна. Жертвы. И это наша общая вина. Но и благословение. Простите мне столь физиологичную метафору, иногда без хорошей очистительной клизмы выздоровление организма невозможно, и Церковь не исключение (дада, слова клизма и Церковь употреблены в одном предложении).

Не будем забывать, что Господь способен вплести самые страшные события в канву замысла Спасения, Он просто не может иначе. Именно его Любовь распутывает бесконечный клубок наших ежедневных преступлений, направляя общий вектор бытия к Свету. И страшная боль жертв, их изломанность становится не бессмысленной трагедией, но жертвой, которую Бог принимает во искупление грехов Церкви.

Мой духовный сын поступает в семинарию, конечно, у него есть вопросы. И сегодня может показаться, что отвечать на них сложнее. Нет, проще! Трагедия всегда обнажает истинную сущность: будь то человека или Церкви. Сейчас раны нашей Матери выставлены напоказ, как и Его раны на Кресте. И во время сегодняшнего праздника, созерцая Крест, мы можем войти в эту Тайну, почувствовать на губах горькое лекарство полного унижения и опустошения, бесконечную боль и стыд, вину и предательство в полной мере. Но не отчаяться, потому что как змей, вознесенный в пустыне, Иисус на Кресте исцеляет поднявшего взгляд грешника. Спасение мира с Креста обнимает всех нас.

Так ли слаба Церковь на самом деле?

Неужели не справится с заразой?

Нет, если будет прятать язвы от целительного света покаяния. Если все мы откажемся принять деятельное участие в работе по осознанию и предотвращению преступлений. Если не примем жертву пострадавших с огромной нежностью и бесконечной благодарностью, и не омоем их слезами раны. Если откажемся просить Божью Мать заступничестве для всех нас, если не найдем в себе сил молиться о преступниках. Если не начнем с себя. Не начнем искать свой истинный путь к Богу.

Как много «если» и «не». В этих двух словах заключен весь вызов сегодняшнего дня. Не бывает живого христианина в стазисе, прикрытого золотыми одеялками комфортной успокоенности… Бог – это жизнь и ее кипение. И развитие невозможно без преодоления кризиса. А нам повезло – именно нашему времени выпало пройти через него, включиться в работу и увидеть (я верю в это!) свою Мать исцеленной.

А своему сыну скажу очень просто: смотри на Крест! Нет ничего более парадоксального и вместе с тем очевидного в своей мощи. Тело и Крест – бесконечно хрупкие, но непобедимые – как непобедима и вечна Любовь.

С Праздником!



Автор — Любовь Сумина

Источник: urban-hermit.life