Google почтил память Жоржа Леметра, автора теории расширяющейся Вселенной и Большого взрыва
17 июля исполнилось 124 года со дня рождения Жоржа Леметра, бельгийского католического священника, астронома и математика, стоявшего у истоков теории расширяющейся Вселенной.
В честь этого события поисковик Google впервые в своей истории установил на своей стартовой странице «дудл» (красочное тематическое изображение, заменяющее логотип компании) в честь католического священника. Об этом пишет World Religion News.
«Большинство людей слышали о теории Большого взрыва, но мало кто знает имя Жоржа Леметра, человека, придумавшего гипотезу, которая изменила наше понимание астрофизики», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Google.
Расширяющаяся Вселенная и Большой взрыв. Научные прозрения ученого иезуита
Основные труды бельгийского священника в релятивистской астрофизике и космологии связаны с теорией «Большого взрыва». Леметр считается автором теории расширяющейся Вселенной.
В 1927 году бельгийский ученый впервые предложил широко распространенную ныне концепцию расширения Вселенной из единой точки. Ознакомившись во время пребывания в США с исследованиями Весто Слайфера и Эдвина Хаббла по красному смещению галактик, Леметр опубликовал свое объяснение этого явления: наблюдаемое спектроскопически разбегание галактик он отождествил с расширением Вселенной.
Он назвал эту изначальную точку «космическим яйцом» или «первобытным (первичным) атомом», который взорвался в момент создания.
Леметр первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик и предложил первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как постоянная Хаббла. При опубликовании перевода работы в заметках Британского королевского астрономического общества ученый отказался от публикации ряда результатов, в том числе закона Хаббла, из-за недостаточных наблюдательных данных. Эта величина, эмпирически установленная Э. Хабблом несколько лет спустя, подтвердила гипотезу Леметра.
Большинство людей слышали о теории Большого взрыва, но мало кто знает имя Жоржа Леметра, человека, придумавшего гипотезу, которая изменила наше понимание астрофизики.
Известно, что в свое время Альберт Эйнштейн раскритиковал новаторскую гипотезу Леметра. «Ваши расчеты верны, но ваша физика ужасна», — написал он в письме бельгийскому ученому-священнику. Однако спустя два года он был вынужден признать правоту Леметра по всем пунктам.
В 1949 году известный британский астроном и космолог Фред Хойл иронично назвал теорию Леметра об эволюции мира «Большим взрывом». Тем не менее, именно это название, Большой взрыв, впоследствии закрепилось в космологии.
Священник-астрофизик, президент Папской академии наук. Биография Жоржа Леметра
Жорж Леметр родился в Шарлеруа (Бельгия) 17 июля 1894 года. В 1914 году он окончил иезуитский колледж в Шарлеруа, после чего продолжил образование в Лёвенском университете по инженерной специальности.
Во время Первой мировой войны был мобилизован в армию, служил в артиллерии, был награжден Военным Крестом. После войны продолжил обучение в Лёвенском университете, где изучал математику, физику, астрономию и теологию.
В 1923 году получил сан аббата, после чего направился в Кембриджский университет. В качестве студента-исследователя колледжа Святого Эдмунда Леметр под руководством А. С. Эддингтона выполнил ряд работ по космологии, звездной астрономии и вычислительной математике. Занятия астрономией он продолжил в США в Гарвардской обсерватории, где он работал с Харлоу Шепли, и Массачусетском технологическом институте, где Леметр получил степень доктора наук.
С 1925 года, вернувшись в Бельгию, работал профессором астрофизики, а позднее — прикладной математики Лёвенского университета.
В 1936 году Леметр был избран членом Папской академии наук, а в марте 1960 года был назначен ее президентом и занимал этот пост до своей смерти.
Он был удостоен нескольких престижных наград, в том числе премии Жюля Жансена 1936 года, высшей награды французского астрономического общества, а также медали Эддингтона, награды Королевского астрономического общества, присуждаемой за выдающиеся исследования в области теоретической астрофизики, — первым в истории. В 1970 году в честь Жоржа Леметра был назван один из лунных кратеров.
В конце своей жизни он все больше и больше посвящал себя численному анализу. Леметр был прекрасным математиком. Он использовал наиболее мощные вычислительные машины своего времени. В 1958 г. он ввел в университете первый электронный компьютер. До конца жизни Леметр сохранял сильный интерес к развитию компьютерной техники, а также к проблемам языка и программирования.
Леметр умер 20 июня 1966 года вскоре после того, как узнал об открытии космического микроволнового излучения, которое стало подтверждением его интуиций о рождении Вселенной. Он был похоронен в родном Шарлеруа.
Источник: «Рублев»
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