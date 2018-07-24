Google почтил память Жоржа Леметра, автора теории расширяющейся Вселенной и Большого взрыва

17 июля исполнилось 124 года со дня рождения Жоржа Леметра, бельгийского католического священника, астронома и математика, стоявшего у истоков теории расширяющейся Вселенной.

В честь этого события поисковик Google впервые в своей истории установил на своей стартовой странице «дудл» (красочное тематическое изображение, заменяющее логотип компании) в честь католического священника. Об этом пишет World Religion News.

«Большинство людей слышали о теории Большого взрыва, но мало кто знает имя Жоржа Леметра, человека, придумавшего гипотезу, которая изменила наше понимание астрофизики», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Google.



Расширяющаяся Вселенная и Большой взрыв. Научные прозрения ученого иезуита

Основные труды бельгийского священника в релятивистской астрофизике и космологии связаны с теорией «Большого взрыва». Леметр считается автором теории расширяющейся Вселенной.

В 1927 году бельгийский ученый впервые предложил широко распространенную ныне концепцию расширения Вселенной из единой точки. Ознакомившись во время пребывания в США с исследованиями Весто Слайфера и Эдвина Хаббла по красному смещению галактик, Леметр опубликовал свое объяснение этого явления: наблюдаемое спектроскопически разбегание галактик он отождествил с расширением Вселенной.

Он назвал эту изначальную точку «космическим яйцом» или «первобытным (первичным) атомом», который взорвался в момент создания.

Леметр первым сформулировал зависимость между расстоянием и скоростью галактик и предложил первую оценку коэффициента этой зависимости, известную ныне как постоянная Хаббла. При опубликовании перевода работы в заметках Британского королевского астрономического общества ученый отказался от публикации ряда результатов, в том числе закона Хаббла, из-за недостаточных наблюдательных данных. Эта величина, эмпирически установленная Э. Хабблом несколько лет спустя, подтвердила гипотезу Леметра.

Большинство людей слышали о теории Большого взрыва, но мало кто знает имя Жоржа Леметра, человека, придумавшего гипотезу, которая изменила наше понимание астрофизики. Дудлы Google. 17 июля 2018 г. 124 года со дня рождения Жоржа Леметра

Известно, что в свое время Альберт Эйнштейн раскритиковал новаторскую гипотезу Леметра. «Ваши расчеты верны, но ваша физика ужасна», — написал он в письме бельгийскому ученому-священнику. Однако спустя два года он был вынужден признать правоту Леметра по всем пунктам.

В 1949 году известный британский астроном и космолог Фред Хойл иронично назвал теорию Леметра об эволюции мира «Большим взрывом». Тем не менее, именно это название, Большой взрыв, впоследствии закрепилось в космологии.



Священник-астрофизик, президент Папской академии наук. Биография Жоржа Леметра

Жорж Леметр родился в Шарлеруа (Бельгия) 17 июля 1894 года. В 1914 году он окончил иезуитский колледж в Шарлеруа, после чего продолжил образование в Лёвенском университете по инженерной специальности.

Во время Первой мировой войны был мобилизован в армию, служил в артиллерии, был награжден Военным Крестом. После войны продолжил обучение в Лёвенском университете, где изучал математику, физику, астрономию и теологию.

В 1923 году получил сан аббата, после чего направился в Кембриджский университет. В качестве студента-исследователя колледжа Святого Эдмунда Леметр под руководством А. С. Эддингтона выполнил ряд работ по космологии, звездной астрономии и вычислительной математике. Занятия астрономией он продолжил в США в Гарвардской обсерватории, где он работал с Харлоу Шепли, и Массачусетском технологическом институте, где Леметр получил степень доктора наук.

С 1925 года, вернувшись в Бельгию, работал профессором астрофизики, а позднее — прикладной математики Лёвенского университета.

В 1936 году Леметр был избран членом Папской академии наук, а в марте 1960 года был назначен ее президентом и занимал этот пост до своей смерти.

Он был удостоен нескольких престижных наград, в том числе премии Жюля Жансена 1936 года, высшей награды французского астрономического общества, а также медали Эддингтона, награды Королевского астрономического общества, присуждаемой за выдающиеся исследования в области теоретической астрофизики, — первым в истории. В 1970 году в честь Жоржа Леметра был назван один из лунных кратеров.

В конце своей жизни он все больше и больше посвящал себя численному анализу. Леметр был прекрасным математиком. Он использовал наиболее мощные вычислительные машины своего времени. В 1958 г. он ввел в университете первый электронный компьютер. До конца жизни Леметр сохранял сильный интерес к развитию компьютерной техники, а также к проблемам языка и программирования.

Леметр умер 20 июня 1966 года вскоре после того, как узнал об открытии космического микроволнового излучения, которое стало подтверждением его интуиций о рождении Вселенной. Он был похоронен в родном Шарлеруа.

Источник: «Рублев»