Гонения на христиан происходят в 144 странах мира — исследование Pew

Недавние исследования показали, что враждебность по отношению к религии растет во всем мире, так как второй год подряд набирают обороты различные ограничения для христиан со стороны правительств разных стран, а также участились случаи нападения на христиан, виновники которых остаются безнаказанными.

Девятое ежегодное исследование центра Pew, результаты которого были опубликованы 12 июля 2018 года, показало, что в 2016 году в 198 странах мира в том или ином виде имели место гонения на христиан. Независимо от того, вводят ли правительства этих стран законы, враждебные по отношению к религии, или нет, гонения, совершаемые против религиозных меньшинств в этих странах, стремительно нарастают.

Более четверти (28%) стран из представленных в списке имели «высокий» или «очень высокий» уровень государственных ограничений в отношении религии в 2016 году, что на 25% больше, чем годом ранее, говорится в докладе центра Pew.

Страны в этих категориях набрали не менее 4,5 баллов по индексу правительственных ограничений (по 10-балльной шкале, основанной на 20 показателях государственной политики против религиозного самовыражения, от запретов до прямых физических нападений на религиозные общины).

Юго-восточная азиатская страна Лаос перешла в категорию стран с «очень высоким» уровнем ограничений в сфере религии в 2016 году из-за введения новой политики, которая позволяет правительству остановить любую религиозную деятельность, которую оно считает угрозой законам или обычаям страны.

Согласно данным исследования, 27 процентов стран мира имели «высокий» или «очень высокий» уровень боевых действий, связанных с религией. Как и индекс государственных ограничений, индекс боевых действий, который используется исследователями, определяется по 10-балльной шкале, измеряющей больше десятка критериев боевых действий, таких как межконфессиональная напряженность и терроризм, связанный с религией.

Примерно в 10 процентах стран, где растут религиозная неприязнь и ограничения, пропагандируются националистические взгляды.

«Шестнадцать процентов стран, отмеченных в отчете, организовали социальные группы, которые использовали националистическую риторику против религиозных меньшинств в стране», — отметила исследователь Катаянг Киши.

Наиболее преследуемыми религиозными группами со стороны правительства или социальных групп были христиане и мусульмане — два крупнейших религиозных направления в мире. В 2016 году христиане столкнулись с общей социальной враждебностью и государственными ограничениями в 144 странах, мусульмане — в 142 странах.

«Китай, который с 2016 года является домом для примерно 1,38 миллиарда жителей, имел высокие уровни государственных ограничений на религию», — отмечается в исследовании. «Индия, население которой составляет 1,32 миллиарда человек, имеет высокий уровень социальных боевых действий, связанных с религией», — утверждается в докладе центра Pew. «В обеих странах были высокие уровни ограничений в соответствующих категориях», говорится в исследовании.

Источник: Седмица.ру