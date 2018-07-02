Голкипер сборной России благодарит Бога за победу

Москва. 2 июля. Вратарь сборной России, признанный лучшим игроком матча Россия-Испания, Игорь Акинфеев поблагодарил Бога за победу.

«Слава Богу, нам повезло сегодня», — сказал И.Акинфеев после матча изданию «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что не чувствует себя лучшим игроком матча. «Лучший — команда и болельщики», — заявил футболист.

Следующий матч сборная России сыграет в четвертьфинале с командой Хорватии.

Источник: Интерфакс-Религия