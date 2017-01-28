«Главный пастор Трампа» поддержал ограничения на въезд в США беженцев с Ближнего Востока

Франклин Грэм, которого журналисты называют «главным пастором Трампа», поддержал планы нового президента запретить въезд в США беженцев с Ближнего Востока, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Christian Today.

«Этот вопрос не имеет отношения к Библии», — заявил сын знаменитого евангелиста Билли Грэма, возглавляющий гуманитарную организацию «Сума самарянина».

Ожидается, что до конца недели Дональд Трамп подпишет указ, временно запрещающий въезд в Соединенные Штаты беженцам из Сирии, Ирака, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Проект указа уже подготовлен. При этом имеется информация, что запрет не будет распространяться на христиан и представителей других меньшинств.

С позицией Грэма не согласилось большинство евангелических лидеров: в частности с критическими заявлениями по этому поводу выступили Национальная ассоциация евангеликов и христианская НПО «World Relief» («Всемирная помощь»).

Со своей стороны, Франклин Грэм заявил журналистам, что заповедь Иисуса Христа о любви к странникам не означает, что США должны принимать новые партии беженцев. «Нет такой библейской заповеди, чтобы страна принимала всех подряд, кто хочет сюда приехать, — заявил Грэм. – Это не имеет отношения к Библии».

«Мы хотим любить людей, мы хотим быть добрыми по отношению к людям, мы хотим быть внимательными, но у нас есть страна, а в стране должен быть порядок, — сказал пастор. Существуют законы, регулирующие иммиграцию, и мы должны следовать этим законами. Мы видим, как много опасностей существует в современном мире, и мы должны быть очень осторожны».

В настоящее время для того, чтобы получить право политического убежища в США, соискатели должны пройти строгий контроль, который может продолжаться от 18 до 24 месяцев. Однако, по мнению Грэма, этих мер недостаточно: «Сегодня в мире есть очень опасные люди – особенно среди тех, кто приезжает с Ближнего Востока».

«Мы живем в очень опасном мире, и я думаю, первостепенный приоритет для президента – защищать американский народ; пока не появились более совершенные способы выяснять, кто приезжает в Америку, нужно тщательно проверять каждого, — продолжил пастор. – Мы должны знать, кто они, во что они верят, разделяют ли они наши ценности свободы».

Франклин Грэм также сообщил, что он поддерживает идею Трампа оказывать предпочтение христианам по отношению к мусульманам при рассмотрении вопроса об их въезде в США.

С начала войны в Сирии в 2011 году Соединенные Штаты приняли у себя только 18 000 беженцев из этой страны.